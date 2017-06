Anthem - Biowares neues Spiel ist enthüllt

Das neue Spiel von Bioware hat einen Namen: Anthem. Das enthüllt EA im Rahmen ihrer eigenen E3-Pressekonferenz gemeinsam mit einem schicken Render-Teaser zum Spiel. Dort sieht man ein düsteres Sci-Fi-Szenario, eine gigantische Mauer auf einer fremden Welt voller fremdartiger, riesiger Kreaturen. Und die Menschen stecken mittendrin in einer offenbar tödlichen Umgebung.

Viel mehr wissen wir über das Spiel leider noch nicht - erst auf der Microsoft-Pressekonferenz soll erstes Gameplay gezeigt werden. Aber hey, die wichtigste Info haben wir schon: Es gibt eine Badass-Power-Armor, die an die besten Designs von Titanfall 2 erinnert.

