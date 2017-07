Ark: Survival Evolved - Entwickler wollen auch nach dem Launch am Förderprogramm für Modder festhalten

Im Februar dieses Jahres kündigten die Entwickler des Dinosaurier-Sandbox-Spiels Ark: Survival Evolved ihre Pläne an, dass sie Mod-Entwickler finanziell unterstützen wollen. Geplant sei, eine Art Förderprogramm zu etablieren, bei der Modder bis zu 4.000 US-Dollar im Monat für ihre Arbeiten erhalten können sollen.

In letzter Zeit gab es jedoch wenig neue Informationen zu diesem Programm. In einem Interview mit dem Magazin PC Gamer gibt Entwickler Jesse Stieglitz ein paar neue Informationen preis. Dort heißt es, dass man aktuell nicht viel Zeit in die Bewerbung des Programms stecken wollte, da man den Schwerpunkt auf den bevorstehenden Retail-Launch des Spiels legen wollte:

"We've not dedicated all that much time to promoting it, maybe not as much as we'd have liked to, however that's probably because we've been focused on shaping things up for our retail launch. But we recently put out our next official mod called Ragnarok with a mod team that's now officially supported and we'll continue to have servers up for it and we'll have updates and more polished applied."