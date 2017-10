Assassin's Creed: Origins

Spoilerwarnung: Einige Fakten in diesem Artikel könnten euch Dinge verraten, die ihr lieber selbst im Spiel erfahren würdet. Weiterlesen erfolgt auf eigene Gefahr!

Ezio Auditore's Familienanwesen in Assassin's Creed 2 enthielt ein geheimes Hinterzimmer, in dem man sieben Statuen von legendären Assassinen finden konnte. Darunter Altaïr Ibn-La'Ahad - Protagonist aus Teil 1 der Serie und, Achtung: Amunet. Die weibliche Assassine wurde in AC 2 als Mörderin der Pharaonin Kleopatra erwähnt.

Welche Hinweise gibt der zweite Teil der Serie auf den Story-Verlauf von AC: Origins? Dieser Artikel nennt euch einige Theorien.

Amunet - Pharaoninnenmörderin

Die Assassins-Creed-Lore verrät, dass Amunet um 30 v.Chr. die göttliche Herrscherin Kleopatra meuchelt. Da die Protagonistin den Namen der Göttin Amunet - der Versteckten - trägt, bleibt zu spekulieren, ob Amunet selbst den Willen der Götter verkörpern soll.

Ein Hinweis, der diese These stützen könnte, findet sich im Namen des angekündigten DLCs für Origins, der da lautet: Curse of the Pharaos. Das Addon wird tatsächlich Kämpfe gegen Kreaturen aus der ägyptischen Mythologie enthalten.

Da zwischen der Story von Assassins Creed: Origins und dem Tod Kleopatras 19 Jahre liegen, wäre es zudem nicht verwunderlich, wenn Amunet als NPC in Gestalt eines Kindes im neuen Serienteil vertreten wäre. Man sollte also die Augen offen halten nach kleinen Mädchen mit einer bedenklichen Affinität für scharfe Klingen.

Ein weiterer unübersehbarer Hinweis auf die meuchelnde Amunet findet sich im angekündigten Titel des zweiten Origins-DLC: The Hidden Ones. Dass Amunet, die Versteckte, in dieser Erweiterung eine Rolle spielt, ist daher fast sicher anzunehmen. Und das vielleicht sogar als junge Schülerin von Protagonist Bayek, der ja als erster Assassine vermutlich auch der Ausbildung von Nachwuchs-Meuchlern verpflichtet ist.

Habt ihr Amunet tatsächlich in Assassins Creed: Origins gefunden und könnt die Theorien in diesem Artikel bestätigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

