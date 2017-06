Assassin's Creed: Origins - Wie aus Parkour-Meuchlerei ein Rollenspiel wird

Unsere Mission in Assassin's Creed: Origins läuft völlig aus dem Ruder und wird trotzdem oder gerade deswegen zum vollen Erfolg. Der Job: Wir sollen einen Gefangenen töten, der dummerweise in einem Kerker einer streng bewachten Festung wacht. In klassischer Assassinen-Manier erklimmen wir den Festungsturm, meucheln den dort postierten Bogenschützen und wollen mit Pfeil und Bogen den nächsten Feind aufs Korn nehmen. Dabei entzünden wir jedoch aus Versehen unseren Pfeil an einem Lagerfeuer … huch, das geht?

Nun, dann können wir auch mal schauen, was der brennende Pfeil mit dem hölzernen Käfig unseres Opfers anstellt. Ja, er geht tatsächlich in Flammen auf. Allerdings nur der Käfig, was unserem Ziel die Flucht ermöglicht. Die Wachen würden jetzt gern die Verfolgung aufnehmen, müssen sich stattdessen aber mit einem stinksauren Löwen herumschlagen, den wir mit unserer Zündelei ebenfalls befreit haben. Wir sprinten durch das Chaos, weichen Pranken- und Schwerthieben aus, hätten uns bei der Verfolgung unseres Anschlagsziels aber gar nicht so beeilen brauchen.

Denn ein vor den Festungstoren patrouillierender Soldat hat den Flüchtigen kurzerhand niedergeknüppelt, sodass unsere Dolche nur noch den dreckigen Rest erledigen müssen. Mission erfüllt, erste große Neuerung von Origins entdeckt. Und damit auch die erste Parallele zu einem populären Rollenspiel: Wie Skyrim setzt Assassin's Creed: Origins auf eine Open-World-Sandbox, in der etwa jeder Dorfbewohner einen simulierten Tagesablauf hat.

Es soll nicht der letzte Rollenspielvergleich sein, den wir im Verlauf unserer einstündigen Anspiel-Session und im Gespräch mit den Entwicklern ziehen.

Open World: Konstruiert wie in The Witcher 3

Das antike Ägypten wird gigantisch groß und komplett ohne Ladepausen auskommen. Zu Fuß, zu Pferd (oder Kamel) und per Boot erkunden wir unter anderem die Metropolen Alexandria und Memphis, die Fayyum-Oase, natürlich die Pyramiden von Gizeh, außerdem ebenso das grüne Nildelta samt Nil wie die endlosen Weiten der Wüste Sahara. Auf eine konkrete Größenangabe wollten sich die Entwickler nicht festlegen, unserer vorsichtigen Einschätzung nach dürfte Ägypten aber locker die Ausmaße von Velen in The Witcher 3 erreichen.

Assassin's Creed: Origins - Screenshots ansehen

Wichtigstes Erkundungswerkzeug ist unser Adler , in dessen Haut wir jederzeit schlüpfen können, um ohne Reichweitenbegrenzung interessante Orte zu entdecken oder Feinde zu markieren.

Es gibt eine beeindruckende Artenvielfalt. Auf unseren Reisen haben wir unter anderem Antilopen, Geier, Nilpferde, Flamingos, Krokodile und natürlich Löwen gesichtet. Alles, was wir sehen, können wir auch jagen. Die Tiere interagieren sowohl miteinander, als auch mit Menschen - meistens aus Hunger.

Rollenspielsystem: Sammeln und Craften wie in Destiny

Game Director Ashraf Ismail bezeichnet Assassin's Creed: Origins offensiv nicht mehr als Action-Adventure, sondern als Action-Rollenspiel . Und das haben wir dem Titel während der einstündigen Demo auch zur jeder Sekunde angemerkt. Das Aufleveln, Ausrüsten und Individualisieren unseres Hauptcharakters Bayek ist ein gleichberechtigtes Spielelement neben den Quests und dem Erkunden der Open World.

Die Skills sind grob in drei Klassen unterteilt: Im Jäger-Bereich geht's vor allem um Bogenfähigkeiten und Crafting, das Krieger-Segment fokussiert sich auf den Nahkampf, und im Seher-Abschnitt locken Verbesserungen fürs Schleichen. Wir können uns spezialisieren, unseren Bayek aber auch zum Allrounder entwickeln.

Assassin's Creed Origins hat ein klassisches Inventarsystem spendiert bekommen. Wir finden haufenweise Rüstungen, Schilde und die unterschiedlichsten Waffentypen. Alles mit individuellen Werten und teilweise auch mit Spezialfähigkeiten.

Wie in The Witcher 3 können wir Schatzkarten finden und mit den auf Papyrus geschriebenen Hinweisen besonders ertragreiche Beuteplätze finden.

Was Kisten und besiegte Gegner an Loot preisgeben, entscheidet größtenteils der Zufall. Die Entwickler stellen aber mit Variablen sicher, dass wir im obersten Turm einer streng bewachten Festung auch wirklich was Wertvolles finden.

Kampfsystem: Assassins Creed wird ein wenig souls-like

Die Kämpfe in Assassin's Creed: Origins wurden komplett neu entwickelt , basieren nun auf einem Hitbox-System und spielen sich vollkommen anders als in den bisherigen Serienteilen.

Gegner haben Lebensbalken und einen Level. Wer sich auf Stufe 20 mit Level-30-Feinden anlegt, sollte das Kampfsystem entsprechend gut beherrschen.

Der Schleichangriff ist nicht mehr zwangsläufig ein Instakill, sondern richtet nur noch besonders viel Schaden an - abhängig von der Qualität unserer Dolche.

Der Fernkampf wird eine deutlich wichtigere Rolle spielen als in den Vorgängern. Wer entsprechend skillt, kann theoretisch komplett auf andere Waffen verzichten. In der Demo haben wir eine Festung ausschließlich mit einem frisch gefundenen epischen Bogen ausgeräuchert - ein großer Spaß.

Die Kämpfe sind zwar weit vom Schwierigkeitsgrad eines Dark Souls entfernt , aber dennoch deutlich anspruchsvoller als in den Vorgängern. Bayek hält gegen ähnlich-stufige Gegner nur wenige Treffer aus, und seine Lebensenergie regeneriert zwar automatisch, aber extrem langsam.

Wir können auch vom Rücken unseres Reittiers aus kämpfen, was unseren Demo-Eindrücken zufolge deutlich besser funktioniert als etwa in The Witcher 3, weil die Steuerung prinzipiell die gleiche bleibt wie zu Fuß.

Erstmals in der Serie wird es auch richtige Bosskämpfe geben, und zwar tonnenweise - sagen zumindest die Entwickler. In der Demo sind wir in einer Gladiatorenarena samt sich drehender Stachelfallen gegen einen hünenhaften Speerkämpfer namens Slaver angetreten. Das Duell zog sich minutenlang hin, blieb aber dennoch durchgehend spannend, weil wir nicht nur unseren Gegner, sondern auch die Fallen im Blick behalten mussten.

Fazit: Mutiger Neuanfang mit einem großen Aber

Ja, Assassin's Creed: Origins hat sehr genau hingeschaut, was bei anderen Open-World-Rollenspielen gut funktioniert. Wenn das Ergebnis sich derart harmonisch zusammenfügt, wie es zumindest in unserer Demo der Fall war, dann soll es uns recht sein. Zumal der Titel sich trotz aller radikalen Neuerungen nach ein wenig Umgewöhnung immer noch wie ein echtes Assassin's Creed anfühlt. Kein Wunder, das Team von Origins war bereits für das großartige Black Flag verantwortlich und arbeitet bereits seit 3,5 Jahren an dem Titel.

Ein Fragezeichen bleibt allerdings noch: Für ein Spiel, das bereits in vier Monaten erscheinen soll, wirkte Origins an mancher Stelle erstaunlich unfertig, auch wenn es sich noch um eine Alpha-Version handelte. Mal blieb unser Pferd im Boden stecken, mal hatte die KI merkwürdige Aussetzer, mal konnten wir nicht über eine Brüstung schießen, obwohl Bayek eindeutig groß genug dafür war. Und seit Unity wissen wir, dass Assassinen auch vor fehlerhaften Releases nicht zurückschrecken. Wenn die Entwickler die Probleme aber bis zur Veröffentlichung in den Griff bekommen, dann könnte Assassin's Creed. Origins tatsächlich zum bislang besten Serienteil werden. Das Potenzial ist definitiv vorhanden.