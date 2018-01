Ja, die Prämisse klingt nicht gerade sonderlich innovativ, dafür bietet Bad North eine charmante Optik und ist im raren Genre der isometrischen Echtzeit-Strategiespiele angesiedelt. In Bad North wird ein Königreich von Wikingern angegriffen, daraufhin flüchten der junge Prinz und die Prinzessin auf einige abgelegene Inseln. Wirklich zur Ruhe kommen sie dort aber nicht, denn die Nordmänner haben es scheinbar auch auf die kleinen Fleckchen Erde abgesehen.

Ist die Echtzeit-Strategie tot? Das sagen die Macher von C&C, Warcraft 3 und Age of Empires

Die Inseln sind prozedural generiert, genauso wie Ressourcenvorkommen und die Zusammenstellung der Gegnereinheiten. Laut dem Entwickler Plausible Concept soll ihr Erstlingswerk im Roguelike-Stil eine »einfache, übersichtliche Steuerung mit einer überraschend tiefen Kampfsimulation verbinden«. Bisher gibt es nur einige Screenshots und Gifs, die das Geschehen bebildern.

Positionierung enorm wichtig

Schaut man sich dieses Material genau an, scheint besonders die Positionierung der eigenen Einheiten wichtig zu sein. Die Karten besitzen verschiedene kleinere und größere Hügel, auf denen beispielsweise ein Trupp Bogenschützen seine Feinde ins Visier nimmt. Dabei scheint das Layout der Insel relativ überschaubar zu sein.

Ebenfalls interessant: 7 Tipps für die Zombieapokalypse in They Are Billions

Die Mitarbeiter des dreiköpfigen Entwicklerteams sammelten zuvor Erfahrung bei Ubisoft und Tarsier Studios (Little Nightmares). Für Bad North planen sie einen Release in diesem Jahr und wollen ihr RTS sowohl auf dem PC als auch auf mobilen Geräten herausbringen.

Bad North - Screenshots ansehen