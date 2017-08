Letzten Monat kündigte Telltale Games neue Seasons für drei der hauseigenen Spiele an. Darunter auch Batman The Enemy Within: Episode 2 The Pact. Jetzt steht auch ein Release-Datum dafür fest. Auf der offiziellen Webseite von Telltale heißt es, dass die Fortsetzung ab dem 26. September auf dem PC sowie auf Xbox One und Playstation 4 verfügbar sein wird. Auch iOS- und Android-Versionen sollen am selben Tag erscheinen.

In Episode 2 wird erstmals Harley Quinn zu sehen sein. Da Telltale eine ganz eigene Geschichte des Dark Knights erzählt, wird auch sie eine eigene Interpretation bekommen. Auf der Webseite dazu:

"Gemäß unserer Bemühungen unsere eigene einzigartige Version im Batman-Kanon zu kreieren, haben wir hart daran gearbeitet, eine Interpretation des Charakters erschaffen, die ihre essenziellen Eigenschaften aufgreift, aber sie dennoch in einer neuen Form darstellt."

Im Fokus soll dabei die Dynamik zwischen Harley Quinn und dem Joker, alias John Doe, stehen.