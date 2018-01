Battlefield 1 bekommt im Februar 2018 zum letzten Mal Verstärkung in Form des DLCs Apocalpyse. Jetzt haben die Entwickler angekündigt, was uns in der finalen Erweiterung erwartet.

Unter anderem kommt ein neuer Luftschlacht-Spielmodus mit zwei exklusiv für diese Spielvariante entworfenen Maps dazu, außerdem drei weitere Karten, neue Waffen, Gadgets und mehr.

Maps in Battlefield 1: Apocalypse

PASSENDALE - Beschreibung vom Entwickler: »Das einst malerische belgische Hinterland hat sich in eine albtraumhafte Landschaft aus Schlamm und Blut verwandelt. Bahne dir einen Weg durch deine zerstörte Umgebung und suche in Unterständen und Ruinen Deckung.«

CAPORETTO - Beschreibung vom Entwickler: "Nimm an den Hängen und in den Schützengräben entlang des Isonzo an der verzweifelten Schlacht Österreich-Ungarns gegen die italienische Armee teil."

SOMME - Beschreibung vom Entwickler: "Die malerischen Weizenfelder entlang der Somme verwandeln sich nach einem verheerenden Artilleriebeschuss in die Hölle auf Erden."

AUF MESSERS SCHNEIDE - Beschreibung vom Entwickler: "Stürze dich in spektakuläre Luftkämpfe zwischen verschneiten Gipfeln, wenn britische und deutsche Fliegerasse um die Kontrolle über diese intensive Karte kämpfen."

LONDON RUFT - Beschreibung vom Entwickler: "Stürze dich im neuen Luftangriff-Modus mit anderen Rittern der Lüfte in packende Luftkämpfe über der britischen Hauptstadt."

Die beiden Maps »Messers Schneide« und »London Ruft« sind für den neuen Luftkampf-Spielmodus konzipiert, in dem die Spieler gegen feindliche Piloten in erbitterten Luftkämpfen antreten sollen. Passend wurden auch zwei neue Flugzeuge für Apocalypse angekündigt: die Hansa Brandenburg GI und die Airco DH10.

Battlefield 1: Turning Tides - Der Seekrieg-DLC fährt mit neuen Schiffen auf

Damit auch Fußboldaten dem etwas entgegensetzen können, kommt ein neues Flugabwehr-Raketengeschütz für die Sturm-Klasse zum Einsatz, außerdem Nahkampf- und sechs neue Schusswaffen, wie die Chauchat-Ribeyrolles MP.