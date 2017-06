Battlefield 1: In the Name of the Tsar - Kavallerie wird deutlich stärker

Die Kavallerie im Shooter Battlefield 1 fühlte sich bisher mitunter etwas schwerfällig und nicht sonderlich stark an. Das soll sich jedoch mit dem Release des DLCs »In the Name of the Tsar« deutlich ändern.

Wie ein Gameplay-Programmierer von dem Entwicklerstudio DICE jetzt auf Reddit erklärt hat, arbeitet das Team derzeit an mehreren Änderungen und Verbesserungen für die Kavallerie. So soll unter anderem das Problem behoben werden, dass die Spieler auf dem Rücken eines Pferdes nur alle 2,5 Sekunden ein Hindernis überspringen können.

Der besagte Programmierer kann verstehen, dass dies für viele Spieler ein Ärgernis darstellt, da es durchaus viele Situationen in Battlefield 1 gibt, in denen es mehrere Hürden kurz hintereinander zu überwinden gilt. Dieses Sprung-Problem könnte sogar schon vor dem Release des DLCs behoben werden, ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest.

Nachladen und komfortabler Galopp

Des Weiteren will DICE es mit dem Release von »In the Name of the Tsar« ermöglichen, dass die Spieler auch im Galopp auf dem Pferd ihre Waffen nachladen können. Bisher ist das nicht möglich, was ebenfalls von vielen Fans kritisiert wird.

Außerdem wird eine Option eingebaut, mit deren Hilfe der Spieler entscheiden kann, ob er für den Galopp eine bestimmte Taste gedrückt halten oder nur einmalig anklicken muss. Letzteres soll für mehr Komfort beim Reiten sorgen.

Der Release von »In the Name of the Tsar« ist für den September 2017 geplant.

