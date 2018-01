2018 biegt Battlefield 1 auf die Zielgerade ein, schließlich steht der Nachfolger schon in den Startlöchern. Doch zum Jahresbeginn wird es nochmal heiß im Shooter von Dice, besonders für Spieler ohne Premium Pass.

Ab heute, dem 16. Januar, steht die Nachtkarte Prise de Tahure allen Besitzern von Battlefield 1 kostenlos offen. Die Map war im Juli erschienen, bislang aber nur Käufern des ersten DLCs They Shall Not Pass vorbehalten. Nun ist sie also gratis für alle.

Auf Prise de Tahure kämpfen Deutsche und Franzosen in Schützengräben und den engen Gassen kleiner Ortschaften um die Butte-de-Tahure-Region. Die finstere Nacht verleiht der Map eine ganz besondere Stimmung.

13 DLC-Maps kostenlos ausprobieren

Darüber hinaus gibt es eine neue Premium-Trial-Phase, vom 16. bis zum 22. Januar. In dieser Zeit könnt ihr auch ohne Premium-Pass alle Inhalte der DLCs In The Name of the Tsar, They Shall Not Pass und die ersten zwei Maps der Turning-Tides-Erweiterung ausprobieren.

Inklusive Prise de Tahure stehen euch also in den nächsten Tagen ganze 13 neue Schlachtfelder offen, dazu Fahrzeuge wie der Riesenpanzer Char 2C, Eliteklassen und mehr.

Turning-Tides-Release und Infos zum Apocalypse-DLC

Besitzer des Premium-Passes freuen sich dagegen auf den kurz bevorstehenden Release des zweiten Teils von Turning Tides - Dice hatte die Veröffentlichung der Erweiterung überraschend aufgespalten. Die Maps Zeebrügge und Helgoländer Bucht dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen, einen exakten Termin gibt es aber noch nicht.

Ebenfalls spannend: Schon bald können wir mit ersten detaillierten Infos über den finalen DLC Apocalypse rechnen. Außer vagen Andeutungen ist über die vierte Erweiterung noch nichts bekannt.

Quelle: Dice/EA