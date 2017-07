Battlefield 1: Revolution Edition - so heißt die Game of the Year Edition des Weltkriegs-Shooters. Und wie jede GOTY-Fassung beinhaltet das Paket das Hauptspiel und die vier DLCs des Premium Pass. Die Ankündigung kommt nicht direkt von Electronic Arts, sondern von Amazon Frankreich. Der Onlineshop hat das Angebot wohl versehentlich etwas zu früh online gestellt, mittlerweile wurde der Eintrag entfernt.

Für 59,99 Euro soll das Paket ab dem 22. August für PC, Xbox One und PS4 verfügbar sein, pünktlich zum Beginn der Gamescom. Zum Ärger für Fans, die bei GOTY-Fassungen gerne alle Inhalte auf der Disc haben: Zwar bietet die Revolution Edition alle vier DLCs, bis zum 22. August ist aber erst eine einzige Erweiterung erschienen. Der zweite DLC In the Name of the Tsar erscheint im September, Ende des Jahres folgt dann Turning Tides und erst Anfang 2018 soll der vierte DLC erscheinen. Downloads stehen also gezwungenermaßen an.

Im Rahmen der Gamescom will Electronic Arts übrigens die E-Sport-Pläne für Battlefield 1 präsentieren. Der Weltkriegs-Shooter wurde bisher von über 21 Millionen Spielern gespielt.

