Battlestar Galactica: Deadlock - Gameplay-Video zeigt, wie das neue Strategiespiel funktioniert

So say we all: Zur 2004 produzierten Neuauflage der TV-Weltraumserie Battlestar Galactica erscheint in Kürze ein neues Strategiespiel namens Battlestar Galactica: Deadlock. Die Entwickler Slitherine und Black Lab Games zeigen im Rahmen eines Livestreams neues Gameplaymaterial zu und geben einige interessante Details zum Spiel bekannt.

Battlestar Galactica: Deadlock soll noch im Sommer 2017 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen. Wie auch die Serie soll das Spiel mit einer tiefgehenden Story aufwarten, die die Charaktere und deren Beziehungen untereinander eingehen soll.

Ein spielbares Prequel

Neben bekannten Charakteren aus der Serienlore und Schiffen (Vipers, Raptors, Battlestars, Cylon Raiders) werden auch neue Raumschiffe und Charaktere entwickelt, die speziell für das Spiel erstellt werden. Für Kenner der Serie Die Handlung des Spiels soll während des ersten Zylonen-Krieges stattfinden, spielt also vor der Hauptserie und im gleichen Zeitraum wie das Spin-Off-Prequel Caprica und die Webserie Battlestar Galactica: Blood & Chrome.

Die Aufzeichnung des kompletten, rund einstündigen Streams vom 28. Juni 2017 haben wir für Sie als YouTube-Embedd eingebunden (Die Show beginnt bei Minute 8:20):

