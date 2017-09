Bayonetta 3 - Chef-Entwickler teasert dritten Serienteil an

Bayonetta sowie der aktuell nur für Konsolen verfügbare Nachfolger Bayonetta 2 begeisterten durch ihre wahnwitzige Inszenierung sowie schnelles Gameplay. In der Rolle der namensgebenden Hexe Bayonetta schlugen, schossen und traten wir uns durch abgedrehte, kinoreif inszenierte Action-Sequenzen, bei denen selbst Kratos schwindlig werden dürfte. Verständlich, dass Fans der Reihe also auf einen dritten Teil hoffen - am besten natürlich auch gleich für PC.

Dieser Traum könnte nun in greifbare Nähe gerückt sein, wenn wir den Tweet von Hideki Kamiya, dem Chef von Entwickler Platinum Games richtig deuten. Denn auf die Frage hin, ob es einen tatsächlichen Namen für die abgefahrene Welt gibt, in der die Geschichte von Bayonetta spielt, hieß es vom Videospiel-Designer kurz und knapp: »Warte bis Teil 3. Wir dürfen also gespannt bleiben.

Wait till Bayo3. RT @koldspaghettio Is there an actual name for the world of chaos, like inferno and paradiso? Like Gaia, or something like