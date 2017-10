Bioshock 4 - Stellenanzeige von 2K gibt Hinweis auf neuen Serienteil

Arbeitet 2K Games bereits an Bioshock 4? Eine Stellenausschreibung liefert zumindest einen ersten hinweis darauf, dass sich ein neuer Teil der Ego-Shooter-Reihe in der ersten Planungsphase befinden könnte.

In dem Jobangebot sucht 2K nach einem »Lead Campaign Designer« für ein neues, großes Projekt. Dabei soll es sich um ein bislang unangekündigtes Triple-A-First-Person-Action-Titel handeln, der in einer neuen, fantastischen Welt angesiedelt sein und eine umfangreiche Story erzählen soll.

Zwar ist nicht direkt von Bioshock die Rede, aber da 2K momentan im First-Person-Bereich ansonsten nur noch die Borderlands-Reihe im Portfolio hat, liegt der Verdacht auf ein Bioshock 4 nahe. Borderlands 3, das Gerüchten zufolge ebenfalls bereits entwickelt wird, führt uns wohl kaum in eine "neue, fantastische Welt", sondern eher auf den nächsten Wüstenplaneten. Auch der Fokus auf eine starke Story spricht schwer für ein neues Bioshock, da die Reihe bereits in den letzten Teilen bewiesen hat, dass sie spannende und abgedrehte Geschichten erzählen kann.

Ob 2K allerdings wirklich an Bioshock 4 arbeitet oder womöglich sogar an einer komplett neuen Spielemarke, ist noch unklar.

Passend dazu: So beeindruckend könnte Bioshock in Unreal Engine 4 aussehen