Ihr kennt das vielleicht: Schon unsere Eltern haben früher häufig die Warnung ausgesprochen, lieber nicht allzu viel Zeit vor dem Computer zu verbringen. Ein zunehmender Realitätsverlust war in der Regel ihre Befürchtung - und tatsächlich: Wer früher bis spät in die Nacht zum Beispiel Black & White gespielt hat, vernahm möglicherweise irgendwann beängstigende Stimmen im Spiel.

Dass die nicht eingebildet und dem zu langen Dauerzocken geschuldet waren, hat jetzt einer der Entwickler der Göttersimulation bestätigt. Der heutige Media-Molecule-Mitgründer Alex Evans bestätigte auf seinem Twitter-Account noch einmal, was eingefleischte Fans vielleicht ohnehin schon wussten: Die Stimmen gab es tatsächlich. Und sie flüsterten wirklich den Namen des Spielers unheilvoll in die Lautsprecher oder Kopfhörer.

Es handele sich dabei um eines seiner liebsten Easter Eggs, so Evans. Man habe damals für jede Sprache bis zu zehn verbreitete Namen als gruseliges Flüstern vertont und diese dann grob mit dem Windows-Login, dem PC-Namen, den Kreatur-Namen und anderen Quellen abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung habe das Spiel die Sounds irgendwann nach Mitternacht abgespielt.

Einige Twitter-Nutzer korrigierten die Angaben von Evans wenig später. Es seien nicht nur zehn, sondern exakt 100 Namen gewesen, die für jede Sprache aufgenommen worden seien, meldet etwa der ehemalige Lionhead-Mitarbeiter Russ Shaw.

Andere Spieler berichten ebenfalls auf Twitter von ihren Erfahrungen mit dem Easter Egg, das die Namen wohl teilweise auch in Verbindung mit dem Begriff »Tod« und verschiedenen Synonymen ausgab. Für einige eine äußerst gespenstische Erfahrung - und für andere ein Grund, sich über Mitschüler und deren Berichte über das angeblich sprechende Spiel lustig zu machen.

Oh. My. God. We used to tease my friend when he came in to school and said he thought the game whispered his name.