Black: The Fall im Test - Robohund vs. Diktator

Der cinematische Puzzle-Plattformer hat sich über die Jahre zu einem spannenden Genre entwickelt. Titel wie Limbo, Little Nightmares oder Inside gehören dazu. In dieser erwachsenen Abwandlung von klassischen Jump&Runs erwarten uns Geschicklichkeitstests und Rätsel in fremden, oftmals beängstigenden Welten voller Gefahren - die beinahe wie in einem Film inszeniert sind.

Dabei wird oft eine mehrdeutig interpretierbare Geschichte erzählt. In diese Kerbe schlägt auch Black: The Fall. Als unbewaffneter Ingenieur müssen wir versuchen, aus einem kommunistischen Überwachungsstaat zu fliehen.

Erinnerungen an ein Regime

In Black: The Fall finden sich zahlreiche Bezüge auf die Zeit vor 1989, als Rumänien unter dem Regime von Diktator Ceausescu litt. Zwar handelt es sich hier nicht um eine reine Nacherzählung, und es werden historische Elemente mit Science-Fiction vermengt, doch die Darstellungen muten trotzdem wie eine Aufarbeitung an. Ceausescu ließ damals unter anderem die Bürger verelenden und trieb Rumänien in die Zahlungsunfähigkeit.

Das Spiel lässt uns die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit spüren, indem es heruntergekommene Stadtviertel zeigt, in denen die geschwächten Bewohner sich von Propagandafernsehen berieseln lassen. Dem gegenüber stehen riesige Fabriken mit modernen Technologien, in denen Waren hergestellt werden, die ausschließlich ins Ausland wandern - beides Realität in der späten Ceausescu-Ära.

Manche Szenen schlagen uns regelrecht in die Magengrube, etwa ein Saal voller Leichen in Holzsärgen. Hier wird an die zahlreichen Todesopfer der Proteste gegen das Regime in Bukarest und Timisoara erinnert, deren Körper im Forensischen Institut auf ähnliche Weise aufbewahrt wurden.

Die Macht der Manipulation

Es war eine Zeit, in der Individualität unterdrückt wurde. Passend also, dass die Hauptfigur des Spiels keinen Namen trägt und keine Vorgeschichte hat. In der allerersten Szene ist der Ingenieur zunächst einer von vielen Arbeitern, die in einer Fabrik schuften. Jeder der Arbeiter trägt eine rot leuchtende Antenne zur Gedankenmanipulation auf dem Kopf, wir können unsere Spielfigur zunächst nicht in der Masse ausmachen.

Irritiert drücken wir irgendwelche Tasten, um herauszufinden, welche von den vielen Gestalten wir eigentlich steuern … und stellen fest, dass wir die einzige Person sind, deren Antenne weiß leuchtet. Wir können uns frei bewegen! Wir sind nicht ferngesteuert! Wir wollen fliehen! Aber zahlreiche Überwachungsdrohnen und Sicherheitskräfte stehen im Weg. Um sie passieren zu können, müssen wir vorgeben, weiter Teil des Systems zu sein.

Die logisch aufgebauten Rätsel sind stets um die Kernthemen Täuschung und Manipulation herum gestaltet. So überwinden wir zum Beispiel Kameras, indem wir temporär den Platz von anderen Arbeitern einnehmen, bis wir uns in einem toten Winkel weiterbewegen können.

Sehr früh im Spiel finden wir darüber hinaus eine Art Fernsteuerung, mit der sowohl Objekte als auch andere Antennen-Personen beeinflusst werden können. Der Infrarotstrahl kann allerdings von Überwachungskameras entdeckt werden. Um deren Sichtradius und andere Hindernisse zu umgehen, muss der Strahl über reflektierende Oberflächen umgeleitet werden.