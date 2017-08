Bumblebee-Film - Erste Besetzung, Story-Details und neuen Kinostart-Termin bekannt

Paramount arbeitet bekannterweise an einem Spin-off zur erfolgreichen Transformers-Filmreihe von Michael Bay mit zuletzt Transformers: The Last Knight. Darin tritt Publikumsliebling Bumblebee aus dem Schatten von Optimus Prime und bekommt sein eigenes Action-Abenteuer fürs Kino.

Bumblebee mit Hailee Steinfeld & Wrestling-Star John Cena

Inzwischen steht eine erste Besetzung fest: Die junge Hailee Steinfeld übernimmt die Hauptrolle und freundet sich mit dem Autobot Bumblebee an. Auch Wrestling-Star John Cena (Daddy's Home) übernimmt eine Hauptrolle, die jedoch noch nicht näher beschrieben wird.

In weiteren Rollen sind spielen Pamela Adlon (Californication), Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: Homecoming), Jason Drucker (Gregs Tagebuch) und Kenneth Choi (Sons of Anarchy) mit.

Erste Story-Details in den 80er Jahren

Über die Story gibt es auch erste Details: Die Handlung spielt im Jahr 1987, also weit vor den Ereignissen aus dem ersten Transformers-Film mit Shia LaBeouf aus dem Jahr 2007. Der Autobot Bumblebee versteckt sich auf einer Schrotthalde in einer kalifornischen Kleinstadt. Dort lernt er die junge Charlie (Hailee Steinfeld) kennen und freundet sich mit ihr an.

Ob und welche weiteren bekannten Transformers-Charaktere ebenso mitspielen werden, wird noch nicht verraten. Dabei könnte durchaus Optimus Prime sowie der legendäre Gegenspieler Megatron einen Auftritt haben.

Regisseur gefunden

Michael Bay als Regisseur und Produzent der Transformers-Filme übernimmt die Produktion des Bumblebee-Films. Als Regisseur zeigt sich Travis Knight verantwortlich, der zuletzt für sein Animationsstudio LAIKA (Coraline, ParamNorma, Boxtrolls) den Film Kubo: Der tapfere Samurai inszenierte.

Bumblebee-Film kommt Weihnachten 2018

Der Bumblebee-Film soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen. In den US-Kinos ist er nun für den 21. Dezember 2018 angekündigt. Ein deutscher Start-Termin ist noch nicht bestätigt.