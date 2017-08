Es liest sich wie eine Meldung des Satire-Magazins Der Postillon: »Indie-Publisher Devolver Digital veröffentlicht CoDumentation über Call of Duty«. Doch genau das hat der eher für skurille, kleinere Spieleperlen (Hotline Miami) und blutige Pressekonferenzen bekannte Publisher per Pressemeldung bekannt gegeben.

Die unabhängige, nicht von Activision finanzierte Indie-Dokumentation nennt sich »CODumentary« und möchte die 15-jährige Erfolgsgeschichte des Ausnahme-Shooters von Activsion zeigen. In Spielfilm-Länge beschäftigen sich die Filmemacher »mit dem meteoritenhaften Aufstieg zum globalen Blockbuster-Status«. Die Veröffentlichung erfolgt auf allen großen VOD-Plattformen und im Steam Store am 19. September 2017.

Die Doku zeigt im Detail, wie Call of Duty, welches im Jahr 2003 von Infinity Ward ins Leben gerufen wurde, in seinen frühen Tagen mit starker Konkurrenz in Form von anderen, hochwertigen WW2-Spielen zu kämpfen hatte – und sich trotzdem an die Spitze setzen und seine Position durch eine weltweite und beständig wachsende Fan-Basis halten konnte.