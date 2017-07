Die ersten beiden spielbaren Charaktere für den vermutlich »Army of the Dead« genannten Zombie-Modus im kommenden Shooter Call of Duty: WW2 stehen fest.

Über den offiziellen Twitter-Account zur Shooter-Reihe, veröffentlichte das für diesen Serienteil zuständige Entwicklerstudio Sledgehammer Games zwei Set-Karten der beteiligten Figuren.

Zwei bekannte Schauspieler

Einer der Zombie-Modus-Charaktere wird vom »Dr. Who«-Schauspieler David Tennant verkörpert. Er spielt Drostan Hynd:

Only 5 days until the #WWIIZombies world reveal at #SDCC2017.



Introducing our first cast member: DAVID TENNANT as Drostan Hynd! pic.twitter.com/pA2YzUzkcl — Call of Duty (@CallofDuty) July 15, 2017

Die aus Marvel's Daredevil und The Defenders bekannte Elektra-Darstellerin Elodie Yung schlüpft in die Rolle von Olivia Durant:

Die offizielle Vorstellung der im Koop spielbaren Zombie-Kampagne von Call of Duty: WW2 ist für den 20. Juli 2017 im Rahmen der San Diego Comic-Con geplant. Die Geschichte soll sich rund um den verzweifelten Versuch des Deutschen Reichs drehen, eine Zombie-Armee zu erschaffen, um die bevorstehende Niederlage doch noch abzuwenden.

Der Shooter selbst erscheint am 3. November für PC, PS4 und Xbox One.

