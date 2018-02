Die Dreharbeiten zur Comicverfilmung Captain Marvel ist bereits in vollem Gange und führt mit Brie Larson (Raum, Kong: Skull Island) als Titelheldin eine neue Superheldin ins Marvel Cinematic Universe ein.

Nun gibt es einen überraschenden Neuzugang zu vermelden: Schauspielerin Gemma Chan, bekannt aus der Serie Humans, stellt im Film die neue Gegenspielerin Doctor Minerva dar.

In den Marvel Comics hatte Minn-Erva aka Doctor Minerva in den 70er Jahren ihren ersten Auftritt als geniale Genetikern und Spionin der außerirdischen Rasse der Kree. Als Doctor Minerva lebt die Gegenspielerin unerkannt unter den Menschen und legt sich mit der Superheldin an.

Captain Marvel kommt 2019 in die Kinos

Der Film spielt in den 1990er Jahren und handelt von der jungen Carol Danvers (Brie Larson), einer Sicherheitsbeauftragten der US Air Force. Als sie durch einen Unfall mit der DNS der außerirdischen Rasse Kree in Berührung kommt, entwickelt Carol besondere Fähigkeiten. Sie hat Superkräfte, kann fliegen und Energie manipulieren. Als Captain Marvel wird sie zum Mitglied der Avengers.

Zur Besetzung gehören Brie Larson als Carol Danvers aka Captain Marvel, Jude Law als Dr. Walter Lawson aka Mar-Vell, sowie Samuel L. Jackson als Nick Fury und Cobie Smulders als Maria Hill aus den Avengers-Filmen dabei. Auch Ben Mendelssohn spielt in einer Rolle als Gegenspieler mit, doch mehr wird über seine Rolle noch nicht verraten. Die Regie führt das Duo Anna Boden und Ryan Fleck.

Die Comicverfilmung Captain Marvel ist für den 7. März 2019 in den deutschen Kinos angekündigt.