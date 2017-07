Auf den Release des Sandbox-MMOs Chronicles of Elyria werden wir wohl deutlich länger warten müssen als bisher gedacht.

Noch im vergangenen Jahr hatten die Entwickler eine mögliche Veröffentlichung für Ende 2017 in Aussicht gestellt. Daraus wird jedoch definitiv nichts mehr. Wie das Team von Soulbound Studios jetzt in einem aktuellen Status-Update erklärt hat, geht de Entwicklung nicht so schnell voran wie anfangs vermutet.

Zwar seien schon viele der geplanten Inhalte implementiert, doch es sei schlicht und einfach mehr Zeit nötig, um Chronicles of Elyria in der gewünschten Form fertigstellen zu können. Aus diesem Grund habe man die Roadmap für die Entwicklung neu aufgestellt.

Alpha 2018, Release erst 2019

Dem neuen Zeitplan zufolge wird die erste Alpha von Chronicles of Elyria im ersten Drittel 2018 erscheinen - gefolgt von einer zweiten Alpha gegen Ende des Jahres. Mit einer Beta wird hingegen nicht vor der ersten Hälfte 2019 zu rechnen sein, während der finale Release erst für das zweite Halbjahr 2019 geplant ist.

Konkrete Termine gibt es bisher noch nicht. Allerdings finden Sie oberhalb dieser Meldung zumindest ein neues Video von Chronicles of Elyria, das Ihnen einige Gameplay-Szenen aus der aktuellen Version zeigt.

