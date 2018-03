CoD: Black Ops 3

Nicht Call of Duty: WW2 oder Call of Duty: Infinite Warfare, sondern das über zwei Jahre alte Call of Duty: Black Ops 3 meldet sich mit einem frischen Update zurück. Patch 1.27 ist bereits für Konsolen verfügbar und erscheint am heutigen Dienstag für den PC.

Inhalt sind Performance-Verbesserungen, eine Schneeversion der Karte Redwood und der Infected-Spielmodus. In letzterem wird ein zufälliger Spieler als Zombie ausgewählt, der alle anderen Spieler infizieren muss - die Gegenspieler versuchen hingegen, zu überleben.

BlackOps3 PC: Update is scheduled for release on Steam tomorrow. I will link notes then.



