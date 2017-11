Command & Conquer - Möglicher Hinweis auf neuen Teil der RTS-Reihe

Arbeitet man bei EA an einem neuen Command & Conquer? Zumindest die Personalie Greg Black weist auf eine mögliche Entwicklung hin. Der Designer kehrte vor kurzem zu seinem alten Arbeitgeber zurück, nachdem er neun Jahre lang bei Blizzard für Starcraft 2 zuständig war.

Für Black gab es nach der Ankündigung, dass Teile von Starcraft 2 Free2Play werden, wohl keine Anreize mehr, beim kalifornischen Entwickler zu bleiben. Bei Electronic Arts arbeitete Black von 2000 bis 2008 an Titeln wie Red Alert 2: Yuri's Revenge, Schlacht um Mittelerde 2, Command & Conquer 3 und Red Alert 3.

Mit seinem Lebenslauf hätte er sicherlich auch bei Studios anheuern können, die mehr für ihre Strategiespiele bekannt sind. Irgendwas muss ihn also überzeugt haben. Und warum nicht ein neues Command & Conquer unter seiner Regie? Nach seinem ersten Tag zurück bei EA twitterte er jedenfalls, dass er es kaum erwarten könne, den Fans sein neuestes Projekt zu zeigen:

Survived my first day back at @EA



It's a weird feeling being back after all this time. Can't wait to show you all what I'm working on. ?