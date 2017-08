Ursprünglich erschienen ist Counter-Strike: Global Offensive am 21. August 2012 und am vergangenen Montag ist der Taktik-Shooter nun 5 Jahre alt geworden. Alles deutete auf eine große Geburtstagsüberraschung hin: Nach Patch 1.35.9.9 sollte das große Update 1.36 neue Inhalte bieten, die Entwickler waren in der jüngsten Vergangenheit mit dem Testen neuer Inhalte beschäftigt. Aber was hatte Valve am Ende ausgeheckt?

Das lang erwartete Panorama UI zur Source-2-Umstellung vielleicht? Das Map-Remake von Dust 2? Dazu vielleicht eine neue Waffenkiste mit Skins und die angeteaserten Schlüsselanhänger als neue kosmetische Option? Oder kommt direkt die in den Spieldateien gefundene Waffe TAC-21? Die Gerüchteküche lief heiß.

In der Nacht zum 22. August kam dann das Update 1.36.0.0 - und mit ihm auch die Ernüchterung. CS:GO erhält ein paar Bugfixes wie die korrekte Darstellung des Preises für Brandgranaten im Kaufmenü, außerdem haben Hühner ab sofort Partyhüte auf und der Zeus-Taser verschießt Konfetti. Das war's. Hier finden sich die Patch Notes.

In den Steam-Foren und bei Reddit ist die Stimmung der Community entsprechend auf einem absoluten Tiefpunkt. Für einige Fans ist das Jubiläums-Update schlicht ein mieser Trollversuch von Valve, andere User ziehen Vergleiche zu Dota 2, das von Valve deutlich besser gepflegt wird. Auch ein Rocket League erhielt zum letzten Geburtstag ein größeres Update. Einige User fragen in den Foren, ob man von Valve zum fünften Geburtstag von CS:GO ernsthaft etwas anderes erwartet habe.

Valve arbeitet derzeit über mehrere Patches hinweg an der Balance von Pistolen in CS:GO. Bisher wurden die Tec-9 und die Five-Seven überarbeitet.

Mehr zu CS:GO: Deutscher Kapitän gewinnt die Counter-Strike-Weltmeisterschaft

Counter-Strike: Global Offensive - Screenshots des Karten-Updates von Inferno ansehen