Kürzlich haben wir über einen YouTuber berichtet, der von Mitarbeitern von Sony erfahren haben will, dass Cyberpunk 2077 auf der E3 2018 in einer spielbaren Demo präsentiert werde. Jetzt gibt es weitere Indizien dafür - und zwar über unsere polnischen Webedia-Kollegen von GRYOnline.pl. Die beziehen sich auf zwei voneinander unabhängige Quellen, deren Identität sie nicht preisgeben können.

Beide Quellen sagen allerdings das Gleiche aus: Entwickler CD Projekt Red werde nach Los Angeles fliegen, um auf der E3 (beginnend am 12. Juni 2018) Journalisten eine spielbare Demo von Cyberpunk 2077 zu präsentieren. Im Rahmen dieser Präsentation soll außerdem ein brandneuer Trailer gezeigt werden - und zwar auf einer der großen Pressekonferenzen, die vor dem offiziellen Start der Messe stattfinden.

Kombiniert man das mit dem ersten Gerücht zur E3-Präsentation von den oben erwähnten Sony-Mitarbeitern, dann kann man wohl guten Gewissens auf die Sony-PK spekulieren. The Witcher 3 wurde 2013 übrigens über Microsofts Pressekonferenz beworben. Man kann also auf Basis der Vergangenheit durchaus spekulieren, dass sich CD Projekt erneut an einen großen Konsolenhersteller wendet, um das eigene Spiel zu präsentieren.

Natürlich muss man diese Infos immer noch als Gerücht behandeln - eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Aber zumindest können wir vorsichtig optimistisch darauf hoffen, dass die drei unabhängigen Quellen keinen völligen Mumpitz erzählen und wir im Sommer endlich haufenweise Gameplay-Aufnahmen zum großen neuen Projekt der Witcher-Macher bekommen.

