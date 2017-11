Laut CEO Adam Kicinski plant Entwickler CD Projekt für das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 eine Online-Komponente, da man nur so langfristigen Erfolg garantieren könne. Viele Fans waren daraufhin besorgt. Auf Twitter gab der Entwickler aber Entwarnung: Man könne trotzdem mit einem Open-World-Spiel im Stil von The Witcher 3 rechnen.

Im Tweet heißt es, dass man sich keine Sorgen machen solle. Spieler könnten von Cyberpunk genau das Gleiche erwarten, wie von The Witcher 3: Einen umfangreichen Singleplayer, eine Open World und ein storygetriebenes Rollenspiel.

Anschließend leistet man sich noch einen kleinen Seitenhieb für den Rest der Branche: »Keine Katze im Sack. Ihr bekommt, wofür ihr bezahlt. Kein Bullshit, nur ehrliches Spielen wie in Wild Hunt. Die Gier überlassen wir anderen«.

.@PrettyBadTweets Worry not. When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player, open world, story-driven RPG. No hidden catch, you get what you pay for — no bullshit, just honest gaming like with Wild Hunt. We leave greed to others.