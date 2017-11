Das haben auch wir nicht kommen sehen. Nach der harschen Kritik an den Lootboxen und Mikrotransaktionen von Star Wars: Battlefront 2 hat Dice sich offenbar entschieden, das ganze System vorerst über Bord zu werfen. Pünktlich zum offiziellen Launch des Spiels am 17. November wird es keine Möglichkeit mehr geben, im Spiel echtes Geld für Ingame-Währung auszugeben!

Im offiziellen Tweet von EAStarWars entschuldigt sich Oskar Gabrielson, General Manager bei Dice, für das ganze Fiasko: »Wir sehen die Besorgnis, dass Spieler sich unfaire Vorteile erkaufen können. Und diese Debatte überschattet unser eigentlich gutes Spiel. Das haben wir nie gewollt. Sorry, dass wir das nicht richtig hinbekommen haben. Wir hören euch laut und deutlich, und deshalb schalten wir alle Ingame-Käufe ab sofort ab.«

Allerdings: Die Mikrotransaktionen sollen wieder reaktiviert werden, wenn entsprechende Balance-Änderungen umgesetzt wurden.

