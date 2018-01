Ein neues Dark Souls wäre ihnen wahrscheinlich lieber gewesen, doch die Ankündigung von Dark Souls: Remastered dürfte die Fans auch gefreut haben. Die Neuauflage wird einige Änderungen bieten, zum Beispiel wird der Multiplayer deutlich umfangreicher. Doch im Kern bleibt das Spiel dasselbe.

Für diejenigen, die bereits das Original besitzen, stellt sich die Frage, ob sich der Kauf der Remastered-Version denn überhaupt lohnt. Eine Vergünstigung würde ihnen bei dieser Entscheidung wohl helfen. Doch die Seite PC Gamer will von einer verlässlichen Quelle bei Bandai Namco erfahren haben, dass es keinen Treue-Rabatt geben wird. Auf Steam meldete sich daraufhin der Community Manager des Entwicklerstudios und dementierte die Behauptung. Noch wäre demnach nicht entschieden, ob es einen Preis-Nachlass für Besitzer des Original-Spiels gibt. Auf Steam schrieb er:

"Hallo Leute, hier ist Izmar, der neue Community Manager von Bandai Namco EU. Schön euch alle zu treffen! Ich wollte mich nur kurz melden und sagen, dass wir momentan nichts offiziell angekündigt haben, bezüglich eines Rabatts. Ich bin nicht sicher, wer die Quelle von PC Gamer ist, aber es sieht so aus, als wäre derjenige nicht eingeweiht bezüglich der Rabbate."

Noch steht also nicht fest, ob es einen Treue-Rabatt geben wird. Am 25. Mai erscheint Dark Souls: Remastered auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

