Deadpool 2 - So sieht Josh Brolin als Mutant Cable aus

Im nächsten Jahr gibt es mit Deadpool 2 ein Wiedersehen mit Ryan Reynolds in seiner Paraderolle als Anti-Held mit der großen Klappe. Jetzt präsentiert sich erstmals Josh Brolin als knallharter Mutant Cable - mit jede Menge Muskeln ... und einem Teddybär?

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH