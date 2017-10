Der Age-of-Empires-Erfinder beantwortet eure Fragen - Was wollt ihr von Bruce Shelley wissen?

Er hat Ensemble Studios mitbegründet und der Echtzeit-Strategie mit den ersten drei Teilen von Age of Empires auf ewig seinen Stempel aufgedrückt - jetzt stellt sich Bruce Shelley den Fragen der GameStar-Plus-Leser! Schreibt uns in die Kommentare, was ihr schon immer vom Age-Erfinder wissen wolltet. Die besten Fragen leiten wir im Interview an Shelley weiter.

Bruce Shelley entwickelte zunächst Brettspiele, bevor er den Wind in Richtung Computer wechseln spürte und in die aufstrebende Videospielbranche wechselte. Zusammen mit Sid Meier erdachte er Railroad Tycoon und das erste Civilization. Später transortierte er Ideen aus Civ in das Echtzeitstrategie-Genre und schuf so Age of Empires.

Der Genrekönig aus dem Nichts: Aufstieg und Fall von Age of Empires (Plus-Report)