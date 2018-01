Der Niederländer Vladimir van Hoek ist anscheinend ein großer Lego-Fan und hat aus den vielen Lego-Sets zur Der Herr der Ringe-Saga einen Flipper Spielautomaten gebaut - der sogar voll funktionsfähig ist.

Zum Beweis dafür gibt es ein Video auf YouTube sowie eine Bilder-Galerie mit den vielen detailgetreuen Elementen, Charaktere und Szenen aus der Film-Trilogie von Peter Jackson, die man beim Spielen mit der Kugel treffen muss oder lieber aus dem Weg gehen sollte.

Auch interessant: Neues HdR Koop-Kartenspiel mit Fokus auf Story angekündigt

Dabei gibt es einiges zu entdecken: Angefangen von einer Hobbit-Höhle im Auenland, über die Gefährten mit Gandalf, bis hin zu Gollum und schließlich Sauron in Mordor. Leider ist auch die Score-Anzeige aus Lego, somit werden die vielen Treffer nicht mitgezählt.

Nichtsdestotrotz ist der Mittelerde-Flipper echt beeindruckend. Vielleicht findet Lego ja Gefallen daran und nimmt einen Flipperautomaten ins reguläre Programm auf, dann aber mit echter Score-Anzeige.

Mehr zu Der Herr der Ringe: Amazon produziert Prequel-Serie

