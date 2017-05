Der Madden-Fluch - Auf dem Cover = weg vom Fenster?

Ende 2016 ging in den USA eine Meldung durch nahezu alle Medien. Es war eine Nachricht, die etliche Millionen Amerikaner bewegte und manche sogar in kleine Sinnkrisen stürzte. In TV-Sendungen, in Zeitungskolumnen und im Netz wurde heftig spekuliert, debattiert und gerätselt, was nun werden würde. Schließlich betrifft es ein Geschehen, das eine ganze Nation in Atem hält.

Was da eigentlich gemeldet wurde? Na, Rob Gronkowski hatte sich verletzt. Er erlitt einen Bandscheibenvorfall, der eine Operation nötig machte. Sekunde, Rob wer? Gronkowski war einer der bekanntesten American-Football-Spieler dieser Jahre, ein echter Star, der bei den New England Patriots die Position des Tight Ends besetzte. Seine Verletzung kam überraschend. Sie ließ ihn auf Monate hinweg ausfallen und versetzte seiner bislang so makellosen Karriere einen krassen Knick.

Der Grund für den plötzlichen Schicksalsschlag stand für viele recht schnell fest. Der gefeierte Sportler war auf dem Cover von Madden NFL 17 zu sehen und wurde damit Opfer eines Fluches. Nämlich des berühmt-berüchtigten »Madden Curse«

Spiel mit Folgen?

In Deutschland ist American Football ein Nischensport, und Teams wie die Frankfurter Löwen, die Düsseldorf Panther oder München Rangers sind weit entfernt von der Bekanntheit ihrer Fußball-Gegenstücke. In den USA sind American Football und nicht zuletzt die Spiele der National Football League (NFL) hingegen mehr als nur ein Sport, sie sind ein Lebensstil.

Klar daher, dass Football-Videospiele, die hierzulande kaum Beachtung finden (oder zumindest fanden, denn Football wird auch in Deutschland beliebter), sich dort millionenfach verkaufen. Insbesondere Electronic Arts' Madden-NFL-Serie. Die gehört mit zu den langlebigsten Reihen des Publishers, denn der erste Ableger erschien als John Madden Football bereits 1988 für Apple II, DOS-PCs und später auch für C64, Super Nintendo und Mega Drive.



Der Namenspate ist der einstige Footballspieler und spätere Oakland-Raiders-Trainer John Madden, der das Videospiel als gute Möglichkeit sah, »die Strategie und Philosophie« seines Lieblingssports zu vermitteln. Madden ist mit jetzt über 80 Jahren der Franz Beckenbauer des American Football und zierte 20 Jahre lang höchstselbst alle Cover der Videospiele, die seinen Namen trugen.



Erst 1998 prangte mit Garrison Hearst bei Madden NFL 99 der erste neue Footballstar auf der Spielepackung - zumindest bei den meisten Fassungen. Damit setzte gleichzeitig eine bizarre und unheimliche Abfolge von Vorfällen ein.

Der Fluch nimmt seinen Lauf

Nur wenige Monate nachdem Garrison Hearst auf dem Aufmacher zu sehen war, brach er sich einen Knöchel. Die Heilung verlief problematisch und führte zu einer Knochennekrose. Ganze zwei Jahre lang konnte er nicht mehr spielen. Nach Hearst schmückten sowohl Barry Sanders als auch Dorsey Levens die Packungen von Madden NFL 2000. Sanders beendete danach urplötzlich seine Laufbahn.



Levens hingegen spielte die schlechteste Season seiner Karriere. Ähnlich erging es Daunte Culpepper und Ray Lewis. Nach ihnen waren über die Jahre unter anderem Michael Vick, Peyton Hillis, Shaun Alexander, Drew Brees und Richard Sherman auf einem Madden-NFL-Cover. Sie erlitten teils schwerere Verletzungen des Wadenbeinknochens, der Hüfte, des Knies oder des Kreuzbandes, die sie mehrere Spiele oder teils eine ganze Saison vom Feld fernhielten.



Der Footballstar Adrian Peterson, der 2014 die PlayStation-4- und Xbox-One-Cover von Madden NFL 25 prägte, wurde hingegen wegen Kindesmisshandlung angeklagt, was ihm nicht nur rechtliche Probleme, sondern auch eine Spielsperre einbrachte. Merkwürdig? Auf jeden Fall! Aber ein Fluch?

