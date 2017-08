Die PC-Version von Destiny 2 wird nicht über die Spieleplattform Steam vertrieben, sondern ist exklusiv über Blizzards Battle.net verfügbar. Dies hat zur Folge, dass auch die üblichen Regional-Einstellungen der Plattform für den Multiplayer des Bungie-Shooters gelten.

Europäische Spieler können sich entsprechend nur mit anderen europäischen Spielern im PvP messen oder gemeinsam in die Schlacht ziehen. Dies hat der Entwickler in einem Hilfe-Artikel nun zum Start der Open Beta offiziell bestätigt.

Die Beschränkung ist allerdings, wie bei allen anderen Battle.net-Spielen auch, über ein Auswahlmenü vor dem Start des Spiels änderbar. Wer also lieber mit Freunden in anderen Regionen spielen möchte, wird davon nicht abgehalten. Nur das Mischen der Regionen ist nicht möglich. Die Vorauswahl wird durch die Einstellungen im Battle.net-Account definiert.

Mit der Wahl der Region werden auch die sichtbaren Clan-Mitglieder und Freunde im Spiel beschränkt. Freunde, die in anderen Regionen aktiv sind, werden im Spiel nicht als »online« angezeigt und können ingame auch nicht zu gemeinsamen Partien eingeladen werden.

Unklar ist derzeit, ob mit dem Server- und Regionswechsel auch ein neuer Charakter angelegt wird oder dieser »mitgenommen« wird. Update: Auf Twitter hat der Projekt Lead der PC-Version bereits auf diese Frage geantwortet. Man wird »ein Set an Charakteren haben«, die Server-übergreifend existieren:

Don't sweat it. ? You have one set of characters that you can play in both NA and EU regions.