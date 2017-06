Destiny 2 PC-Beta - Alle Infos zum Start, Anmeldung und Content

Der Shooter Destiny 2 wird am 24. Oktober 2017 für den PC veröffentlicht. Etwas später als die Konsolenversionen für PS4 und XBox One, die bereits am 6. September 2017 an den Start gehen. Wie bereits angekündigt, werden interessierte Spieler jedoch bereits vor diesen beiden Terminen die Gelegenheit haben, das Spiel testen zu können, denn eine Beta für alle Systeme ist bereits angekündigt.

Zwei Beta-Phasen: Vorbesteller haben Vorrang

Insgesamt wird es typischerweise zwei Beta-Phasen geben, eine »Closed Beta« für eine begrenzte Teilnehmerzahl, die in erster Linie für Vorbesteller zugänglich sein wird. Es sollen aber auch zusätzliche Plätze über Gewinnspiele und Promotion-Aktionen folgen. Von Bungie gibt es dazu eine FAQ, die erklärt, wie Vorbesteller Zugang erhalten.

Die offene Beta-Phase wird dann - wie der Name schon impliziert - frei für alle interessierten Spieler zugänglich sein und sich nahtlos an die Closed Beta anschließen. Vorbesteller haben also ein paar Tage mehr Zeit in der Testumgebung.

Für den PC startet die Beta erst Ende August. Ein genaueres Datum dafür gibt es von Bungie noch nicht. An den Konsolen findet die Beta bereits vom 18. bis zum 23. Juli 2017 statt.

Die Inhalte der Beta

In der Beta kann die erste Story-Mission »Heimkehr«, der Strike »Inverted Spire« und natürlich der PvP-Modus ausprobiert werden. Es stehen sechs Hüter-Subklassen zur Verfügung, darunter die drei neuen des zweiten Teils. Alle Inhalte der Beta sind noch nicht bekannt, die Beta soll auch noch etliche »Geheimnisse« bieten, die es zu entdecken geben soll.

Heimkehr: Eine Story-Mission direkt zu Beginn der Kampagne, in der die Spieler den Turm gegen den Angriff der Kabale verteidigen sollen

Eine Story-Mission direkt zu Beginn der Kampagne, in der die Spieler den Turm gegen den Angriff der Kabale verteidigen sollen Inverted Spire: Ein Strike auf dem Planetoiden Nessus.

Ein Strike auf dem Planetoiden Nessus. PvP: Voraussichtlich wird das der Modus »Countdown« sein, den wir bereits auf dem Anspiel-Event und der E3 gesehen haben.

