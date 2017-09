Deutscher Computerspielpreis - Abgelehntes Preisgeld geht an Daedalic

Wir erinnern uns: Das Münchner Entwicklerstudio Mimimi Productions hatte im März den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Bestes Game Design und die dazugehörigen 40.000 Euro abgelehnt. Es war ein Eklat. Laut Mediabiz.de wurde nun das an den Award gekoppelte Preisgeld neu verteilt: Daedalic Entertainment erhält die 40.000 Euro.

Das von Mimimi Productions entwickelte Spiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun wurde von Daedalic herausgegeben, jetzt wird also der Publisher ausbezahlt. Grund für den Verzicht sollen Unstimmigkeiten bei den Wahlen durch die Jury gewesen sein. In drei Preiskategorien waren die Abstimmungsergebnisse so knapp, dass die fehlenden Stimmen eine Entscheidung hätten kippen können. Dagegen wollte Mimimi protestieren.

Die Juroren hatten die Kritik wiederum zurückgewiesen und erklärt, dass die Abstimmung wie jedes Jahr üblich mit Handzeichen durchgeführt wurde. Sollte dann allerdings jemand bei der Abstimmung fehlen, wird die Enthaltung nicht gezählt. Wer mehr über die Hintergründe erfahren möchte, findet unterhalb unser Diskussionsvideo zum Fall DCP 2017.