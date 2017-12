Am 31. Dezember 2016 wurde die Serie Diablo 20 Jahre alt und Blizzard begeisterte die Fans mit einem besonderen Event, namens The Darkening of Tristram.

Dabei erschufen die Entwickler den ursprünglichen Dungeon des ersten Spieles in Diablo 3 neu und passten die Grafik an das Seriendebüt an, indem sie die Optik der aktuellen Engine einem charmanten Retro-Downgrade unterzogen.

Das Event fand im Januar 2017 statt und wird nun offenbar fast unverändert übernommen und im Januar 2018 wiederholt. Es wird vom 1. bis zum 30. Januar 2017 laufen.

Diablo 1 in Diablo 3 - Screenshots zu »The Darkening of Tristram« ansehen

Dabei folgt man der Spur einer Gruppe mysteriöser Kultanhänger, die für Ärger im Heiligtum sorgen. Im Abenteuermodus gilt es diese zu jagen und Hinweise zu finden, die zu einem Portal zu Tristrams Vergangenheit führen und zur angsteinflößenden Dunkelheit, welche die Stadt vor vielen Jahren heimsuchte.

Die Tatsache, dass das Event jedoch allem Anschein nach unverändert aus dem letzten Jahr übernommen werden soll, ruft unterschiedliche Reaktionen bei den Fans hervor. Einige freuen sich, dass sie das Event noch einmal spielen dürfen, andere zeigen sich enttäuscht, dass Blizzard keine neue Idee umsetzt.

Tatsächlich hat Blizzard noch nicht kommuniziert, ob es irgendetwas Neues zu entdecken geben wird, versprach aber, dass Spieler die Möglichkeit haben werden, "einzigartige Transmogrifikationseffekte, Achievements, Portraits und mehr" zu erhalten.