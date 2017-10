Die Feuerfledermäuse waren immer eine der mit Abstand coolsten Fähigkeiten des Hexendoktors in Diablo 3 - aber im Meta von Season 12 sind sie auch die mit Abstand beste! Kein anderer Skill kletterte auf dem öffentlichen Testserver so hoch auf der Rangliste, weil in Patch 2.6.1 gleich mehrere zugehörige legendäre Items gestärkt wurden. Wir zeigen, wie der beste Build für den Witch Doctor funktioniert.

Feuerfledermäuse mit Geist von Arachyr

Kern des Builds ist es, möglichst viele Feinde stetig unter dem Effekt möglichst vieler unserer Zauber zu halten. Am wichtigsten ist die Heuschreckenplage: Unsere Feuerfledermäuse verursachen dank des Dschungelwickels aus Bakuli massiv erhöhten Schaden gegen alle davon betroffenen Gegner. Packen wir noch eine Heimsuchung obendrauf, greift außerdem der Ring der Leere.

Verhexen schwächt die Zähigkeit betroffener Feinde dann noch weiter. Außerdem sollten wir versuchen, möglichst viele Stapel Seelenernte aufrechtzuerhalten, um unsere eigene Zähigkeit nach oben zu schrauben und noch mehr Schaden anzurichten.

Fertigkeiten

Legendäre Items

Kanais Würfel

Kein Firebats-Build kommt ohne den frisch gebufften Stab der Chiroptera aus. Der Mantel des Kanalisierens wiederum ist eine gute Wahl für jeden Helden, der auf Kanalisierungs-Fähigkeiten setzt. Der Ring der Leere schließlich komplettiert den Build und betont weiter, wie wichtig es ist, Feinde konstant mit unseren verschiedenen Zaubern zu belegen. Während sich die Heuschreckenplage mehr oder weniger automatisch auf alle Monster in der Nähe stürzt, müssen wir mit der Heimsuchung die stärksten Feinde priorisieren.

Legendäre Edelsteine

Keine Überraschungen hier: Das Verderben der Gefangenen und das Verderben der Geschlagenen bilden ein klassisches Schadensduo, während der esoterische Wandel für etwas mehr Zähigkeit sorgt.