Doctor Who - Staffel 11: Neuer Doctor, neues Design und neue Musik

Ende des Jahres meldet sich der britische Serienhit Doctor Who mit Jodie Whittaker als neuer Timelord zurück. Doch neben einem neuen Doctor und einem neuen Showrunner gibt es noch viele weitere Änderungen: Ein neues Design, eine neue TARDIS und zur Krönung auch noch eine neue Musik.

Gerade erst veröffentlicht der Sender BBC stolz das neue Logo der Serie (via YouTube), als eine überraschende Meldung bekannt wurde: Der langjährige Komponist der Serie gehört ab sofort nicht mehr zum Team der Serie. Murray Gold zeigte sich seit dem Beginn des Serien-Reboots im Jahr 2005 für die Musik verantwortlich. Nach 125 ausgestrahlten Episoden gehört das zuletzt ausgestrahlte Weihnachtsspecial "Twice Upon a Time" als Finale der 10. Staffel zu seiner letzten Arbeit für den Serienhit.

Auf der Gallifrey One, dem Doctor Who Fan Convention in den USA, überraschte Murray Gold die Fans mit der Nachricht und blickte auf 13 Jahre Doctor Who zurück. Die anwesenden Fans verabschiedeten den legendären Komponisten mit minutenlangen Standing Ovation. Wer künftig die Musik für die Serie schreiben wird, ist noch nicht bekannt.

NEWS: It’s OFFICIAL. Murray Gold has confirmed himself at the Gallifrey One convention that he is leaving Doctor Who and will not be composing the music for Series 11 onwards. ? Goodbye Murray Gold, you provided the absolute best music since the show returned in 2005.#DoctorWho pic.twitter.com/Zit8obUNr6