Willkommen zurück in Entenhausen heißt es derzeit auf dem Pay-TV-Sender Disney XD. Seit dem 22. Dezember ist dort der Serien-Reboot DuckTales mit den neuen Abenteuern von Onkel Dagobert und seinen Neffen Tick, Trick und Track zu sehen.

Die deutschen Fans und TV-Zuschauer bekommen aktuell noch den Original-Titelsong der US-Serie zu hören. Das soll sich in Zukunft aber ändern.

DuckTales: Mark Forster singt den deutschen Titelsong

Zur deutschen Free-TV-Premiere im Spätsommer auf dem Disney Channel gibt es künftig den deutschen Titelsong der Serie.

Während im Originalsong die Stimme von Felicia Barton zu hören ist, wird die deutsche Fassung von Superstar Mark Forster eingesungen, bekannt für seine Hits Chöre, Wir sind groß, Sowieso. Dabei soll es ein paar textliche Änderungen geben.

Auch findet gerade ein Fan-Aufruf statt. Die Gewinner dürfen gemeinsam mit Mark Forster den bekannten Song DuckTales neu aufnehmen.

DuckTales-Reboot auf Disney XD und Disney Channel

Das Serien-Reboot DuckTales ist auf dem deutschen Pay-TV-Sender Disney XD zu sehen. Am 22. Dezember ging die erste Staffel mit dem Special Das Abenteuer beginnt (Woo-oo!) an den Start, gefolgt von den weiteren 20 Episoden der Staffel ab dem 1. Januar. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.

Im Serien-Reboot gibt es ein Wiedersehen mit den beliebten Charakteren, allen voran Dagobert Duck (im Original gesprochen von David Tennant, dt. Stimme vonThomas Nero Wolff), seine Neffen Tick, Trick und Track und Donald Duck, sowie Frieda und Butler Johann, Quack den Bruchpiloten, Daniel Düsentrieb, Nelly, Gustav Gans, Mac Moneysac, Krachbumm-Ente und natürlich den Panzerknackern. Dazu gibt es auch neue Charaktere, wie den Selfmade Millionär Mark Beaks.

Mehr zu DuckTales: Das sind die neuen Charakteren im Serien-Reboot

Die Original-Serie nach den Comics wurde zwischen 1987 und 1990 ausgestrahlt und umfasst zwei Staffeln mit insgesamt 100 Folgen und den Kinofilm DuckTales: Der Film - Jäger der der verlorenen Lampe. Darüber hinaus gibt es diverse Videospiele mit den beliebten Charakteren aus Entenhausen.