Dungeons 3 - Die ersten Missionen des Dungeon-Keeper-Erben gespielt bei Writing Bull

Bereits vor Release zeigt Writing Bull, wie in der Fortsetzung der Dungeons-Reihe die Dunkelelfin Thalya ihre Heimatstadt in Schutt und Asche legt und in den Höhlen unter den Ruinen zum Kampf gegen das Gute rüstet.