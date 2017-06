Ebenfalls kurze Zeit kostenlos - 4 weitere Spiele übers Wochenende testen

Kurz vor dem Start der E3 gibt es jede Menge kostenlose Spiele und Testwochenenden. Wir hatten bereits über das Gratisangebot zu Payday 2 und den drei Ubisoft-Spielen The Division, Steep und Trials Fusion berichtet. Via Steam gibt es noch drei weitere Spiele, die an diesem Wochenende ohne Mehrkosten getestet werden können.

Und: Microsoft hat eine Trial-Version von Gears of War 4 veröffentlicht, die bis zum 15. Juni für 10 Stunden spielbar ist. Der brutale Cover-Shooter bietet Crossplay mit Xbox-Spielern. Zum Angebot geht es über die Microsoft-Store-App von Windows 10 oder einen Klick auf den Link unterhalb.

Deformers - 50 Prozent Rabatt und bis einschließlich Sonntag anspielbar: Deformers ist ein kleines Multiplayer-Projekt von Ready at Dawn, die den grafisch opulenten PS4-Blockbuster The Order: 1886 entwickelt haben. Spieler kontrollieren jede Menge putziger, kugelrunder Tiere, die sich gegenseitig verkloppen.

Battle Dome - Ein VR-Shooter und ja, ein Virtual-Reality-Headset wird zwingend benötigt. Im Multiplayer-Titel treten fünf gegen fünf Spieler an, einen Koop-Modus (mit Horrormodus) gibt es ebenfalls. Wer gemeinsam ballern will, der kann also reingucken. Und bei den VR-Spielern kommt der Titel wohl auch richtig gut an: Derzeit sind 92 Prozent der Steam-Bewertungen positiv. Wer zugreift, spart außerdem 40 Prozent beim Kaufpreis.

Mirage: Arcane Warfare - wir hatten bereits gestern berichtet, dass Torn Banner Studios (Chivalry: Medieval Warfare) neues Multiplayer-Actionspiel Mirage: Arcane Warfare übers Wochenende getestet werden kann. Der Vollständigkeit halber listen wir den Titel aber hier nochmal bei der Vorstellung der Steam-Gratisspiele für das Wochenende auf. In Mirage geht es ebenfalls wie in Chivalry um blutige Kämpfe aus der Ego-Perspektive, statt normalem Mittelalter-Szenario setzt Mirage aber auf ein Fantasy-Setting mit Magie. Derzeit gibt es noch 10 Prozent Rabatt für Käufer.

