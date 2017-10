Elex - Alle Fraktionen und Fraktions-Fähigkeiten in der Übersicht

In Elex kann man einer von drei Fraktionen beitreten - den Berserkern, den Outlaws und den Klerikern. Die Unterschiede zwischen ihnen sind leicht auszumachen: In ihrer Meinung über den Umgang mit der Substanz Elex, ihren Waffen und Rüstungen sowie der Handhabung Magie/Stim/PSI. Ihr könnt nur einer Gruppe beitreten, und es gibt keine Möglichkeit, diese Entscheidung später zu ändern. Die Übersicht sollte bei der Entscheidung helfen, welcher Fraktion ihr beitreten möchtet.

Einer Fraktion anzugehören, ermöglicht den Zugang zu einzigartigen Fähigkeiten und ebenso ungewöhnlichen Ausrüstungsteilen. Bedenken muss man aber, dass die anderen Fraktionen entsprechend darauf reagieren werden.

Welche Fraktion ist die richtige für mich?

Die Fraktion entscheidet darüber, in welche Richtung sich euer Charakter entwickelt. Jede Fraktion hat spezielle Eigenschaften, die einen anderen Spielstil verlangen. Ihr solltet genau überlegen, welcher Fraktion ihr beitreten wollt.

Berserker Wer Zaubersprüche benutzen will, sollte Berserker wählen. Sie haben die Magie perfektioniert. Ihre Skills erlauben es ihnen, Geister herbeizurufen, Wunden zu heilen oder Schaden zu erhöhen. Sie können Waffen verzaubern – allerdings nur Schwerter, Äxte und Hämmer. Auch ihre Bögen sind gefährliche Waffen, sie können mehrere Pfeile gleichzeitig verschießen. Ein Berserker ist ein Nahkämpfer mit unterstützenden Zaubern sowie ein Distanzschütze mit Bögen und Armbrüsten. Outlaws Outlaws setzen Gewehre im Kampf ein (keine Plasmawaffen). Sie verbringen viel Zeit an den Werkbänken und sind gute Handwerker. Sie können Waffen und Munition herstellen – und chemische Substanzen, mit denen sie verschiedene Boni auf ihre Fähigkeiten erhalten. Diese Stimulanzen wirken sich auf die Heilung oder Schadenshöhe aus. Zusätzlich können die Outlaws Waffen auseinanderschrauben und die Teile für sich selbst einsetzen. Kleriker Kleriker sind die perfekte Wahl, wenn man vorwiegend Distanzwaffen einsetzen möchte (Energie- und Plasmawaffen). Außerdem verfügen die Kleriker über PSI-Kräfte, die in ihren Auswirkungen jenen der Berserker verwandt, aber doch unterschiedlich sind. Die Kleriker erzeugen Hologramme, Schutzschilde, Kraftwellen und sind sogar in der Lage, sich über kurze Strecken zu teleportieren.

Die Berserker

Die Berserker haben ihr Hauptquartier in der Stadt Goliet. Ihr trefft gleich zu Beginn auf diese Fraktion. Der erste Eindruck von ihnen ist der eines primitiven Haufens - sie tragen Rüstungen aus der Vergangenheit, benutzen simple Schwerter, Bögen und Äxte und leben in hölzernen Häusern. Sie tolerieren so gut wie keine Technologie und jede Anwendung wird von ihnen negativ kommentiert (selbst das rasche Überprüfen eures Inventars mit dem Adjutor wird missbilligt).

Auf der anderen Seite jedoch sind die Berserker die einzige Gruppe, die Mana nutzen kann, das aus Elex hergestellt wird. Komplizierte Kampf- und Schutzzauber sind die Folge. Die Berserker verzaubern Waffen und beschwören Geistwesen, die ihnen im Kampf helfen. Sie haben Kenntnis über mächtige Heilungszauber. Den Berserkern beitreten bedeutet, Zugang zu all diesen wunderlichen Fähigkeiten zu haben.

Die Berserker versuchen, den Planeten Magalan von der Zerstörung durch Elex zu retten. Sie züchten sogenannte Weltenherzen heran, riesige Pflanzen, die den Boden vom Einfluss des Elex reinigen und die Vegetation wieder sprießen lassen. Dank der Berserker sieht ihr Land Edan wieder natürlich aus. Üppige Wälder sind gewachsen und die Spuren des Kometeneinschlages sind verschwunden.

Fähigkeiten der Berserker

Berserker: Basisfähigkeit, die Zugang zu anderen Talenten dieser Gruppe ermöglicht. Schaltet Fraktionslehrer frei, erlaubt es, deren Equipment zu kaufen, gewährt den Gebrauch von Mana und verleiht die Option, magische Waffen zu erschaffen und erhöht die Widerstandskraft gegen Gift.

Basisfähigkeit, die Zugang zu anderen Talenten dieser Gruppe ermöglicht. Schaltet Fraktionslehrer frei, erlaubt es, deren Equipment zu kaufen, gewährt den Gebrauch von Mana und verleiht die Option, magische Waffen zu erschaffen und erhöht die Widerstandskraft gegen Gift. Magie: Jede Stufe erweitert die Reichweite oder Dauer eines Spruches. Erhöht Schaden bei Kampfzaubern.

Jede Stufe erweitert die Reichweite oder Dauer eines Spruches. Erhöht Schaden bei Kampfzaubern. Mana: Erhöht die Menge verfügbaren Manas (nötig, um Zaubersprüche zu nutzen).

Erhöht die Menge verfügbaren Manas (nötig, um Zaubersprüche zu nutzen). Waffen verzaubern: Damit können Waffen mittels Magie verstärkt werden.

Damit können Waffen mittels Magie verstärkt werden. Fächerschuss: Feuert mehrere Pfeile zur gleichen Zeit.

Feuert mehrere Pfeile zur gleichen Zeit. Geistgestalt: Lässt dich für Feinde beinahe unsichtbar werden.

Lässt dich für Feinde beinahe unsichtbar werden. Lederhaut: Eröffnet einen Spruch, der die Rüstungsstufe anhebt.

Eröffnet einen Spruch, der die Rüstungsstufe anhebt. Aspekt des Kriegers: Zauberspruch, der den Nahkampfschaden steigert.

Zauberspruch, der den Nahkampfschaden steigert. Bluttransfer: Schaltet einen Zauber frei, der Lebensenergie in Mana umwandelt.

Schaltet einen Zauber frei, der Lebensenergie in Mana umwandelt. Geisterwolf: Beschwört einen Geist, der im Kampf unterstützt.

Beschwört einen Geist, der im Kampf unterstützt. Leben erspüren: Lässt lebende Kreaturen im Umfeld sichtbar werden.

Lässt lebende Kreaturen im Umfeld sichtbar werden. Giftaura: Behandelt Giftschaden durch die Umgebung.

Behandelt Giftschaden durch die Umgebung. Heilung: Ein Spruch, der den Charakter und seinen Gefährten heilen kann.

Die Outlaws

Die Outlaws bewohnen die Wüste Tavar, ihre Basis verbirgt sich an einem Ort, der das Fort genannt wird. Diese Fraktion beschwört die Freiheit des Einzelnen - ein jeder folgt seinem Lebenspfad und ist sein eigener Herr. Die Anzeichen von Schwäche werden blitzschnell ausgenutzt und resultieren im Verlust von Eigentum oder gar dem Leben. Sie haben keine spezifische Meinung zu Elex.

Die Outlaws bevorzugen Granaten, Gewehre oder Raketenwerfer und hin und wieder auch Nahkampfwaffen. Was sie unterscheidet von den anderen Gruppen, ist ihre Sicht auf Stimulanzen. Diese chemischen Substanzen erweitern die körperlichen Fähigkeiten ihres Nutzers. Chemie hilft ihnen bei der Regeneration oder sogar beim Aufspüren von Items. Den Outlaws beizutreten ermöglicht die Nutzung dieser Stims.

Fähigkeiten der Outlaws

Outlaw: Basisfähigkeit, die Zugang zu anderen Talenten dieser Gruppe ermöglicht. Schaltet Fraktionslehrer frei, erlaubt es, deren Equipment zu kaufen. Mechanische Waffen können erweitert werden, die Resistenz gegen radioaktive Strahlung wird erhöht. Behebt den Erfahrungspunkteabzug durch den Einsatz von Stims, erlaubt das gleichzeitige Nutzen mehrerer Substanzen.

Basisfähigkeit, die Zugang zu anderen Talenten dieser Gruppe ermöglicht. Schaltet Fraktionslehrer frei, erlaubt es, deren Equipment zu kaufen. Mechanische Waffen können erweitert werden, die Resistenz gegen radioaktive Strahlung wird erhöht. Behebt den Erfahrungspunkteabzug durch den Einsatz von Stims, erlaubt das gleichzeitige Nutzen mehrerer Substanzen. Auseinanderschrauben: Die Fähigkeit, Waffen zu zerlegen (was dem Outlaw Handwerksrohstoffe verschafft, die er selbst nutzen oder verkaufen kann).

Die Fähigkeit, Waffen zu zerlegen (was dem Outlaw Handwerksrohstoffe verschafft, die er selbst nutzen oder verkaufen kann). Munition herstellen: Lässt dich Munition für die Outlaw-Bewaffnung herstellen.

Lässt dich Munition für die Outlaw-Bewaffnung herstellen. Injektion: Erhöht die Dauer der Stims und deren Effekte.

Erhöht die Dauer der Stims und deren Effekte. Mechanische Waffen bauen: Ermöglicht das Bauen von Outlaw-Waffen an einer Werkbank.

Ermöglicht das Bauen von Outlaw-Waffen an einer Werkbank. Stim-Kapaztät: Jede Stufe dieses Talentes erweitert die Anzahl an Stims, die gleichzeitig angewendet werden können.

Jede Stufe dieses Talentes erweitert die Anzahl an Stims, die gleichzeitig angewendet werden können. Maratonikum: Beschleunigt die Regeneration der Lebensenergie.

Beschleunigt die Regeneration der Lebensenergie. Stahlhaut: Macht widerstandsfähiger gegen alle Arten von Schaden.

Macht widerstandsfähiger gegen alle Arten von Schaden. Wachmacher: Erhöht die Angriffs- und Blockgeschwindigkeit.

Erhöht die Angriffs- und Blockgeschwindigkeit. Schrottscanner: Lässt Items besser sichtbar werden.

Lässt Items besser sichtbar werden. Immunverstärker: Lässt widerstandsfähiger gegen die Effekte Strahlung, Feuer, Frost und Gift werden.

Lässt widerstandsfähiger gegen die Effekte Strahlung, Feuer, Frost und Gift werden. Harter Hund: Jax kann Schaden besser wegstecken.

Jax kann Schaden besser wegstecken. Meinungsverstärker: Verdoppelt den Schaden.

Verdoppelt den Schaden. Tierfreund: Schwächere Monster verspüren Angst und greifen nicht mehr an.

Die Kleriker

Die Kleriker leben im vulkanischen Gebiet von Ignadon. Ihre Hauptstadt ist als Hort bekannt. Sie wollen das Elex von Magalan entfernen. In diesem Standpunkt begründet sich ihr Krieg mit den Albs. Ihre Stärke basiert auf ihrer fortschrittlichen Technologie: Plasmawaffen, Drohnen, Jetpacks etc. Sie nutzen Elex als Energiequelle, um ihre komplexeren Ausrüstungsteile anzutreiben. Die Kleriker sind in der Lage, eine Form der Magie anzuwenden (aber nicht so ausgeprägt wie die Berserker). Dank ihrer PSI-Kräfte können sie Schutzschilde erschaffen, Kraftwellen zum Angriff einsetzen oder kurze Strecken teleportieren.

Sie beten den Gott Calaan an und versuchen, andere Bewohner Magalans zu bekehren. Neben der Eliminierung des Elex ist es ihr Ziel, den Planeten wieder so herzustellen, wie er vor dem Einschlag des Kometen war. Wer den Klerikern beitritt, erhält den Zugang zu fortschrittlicher Technologie und PSI-Kräfte.

Fähigkeiten der Kleriker

Kleriker: Basisfähigkeit, die Zugang zu anderen Talenten dieser Gruppe ermöglicht. Schaltet Fraktionslehrer frei, erlaubt es, deren Equipment zu kaufen. Energiewaffen können erweitert werden, PSI-Fähigkeiten werden frei und die Abwehr gegenüber Feuer wird erhöht.

Basisfähigkeit, die Zugang zu anderen Talenten dieser Gruppe ermöglicht. Schaltet Fraktionslehrer frei, erlaubt es, deren Equipment zu kaufen. Energiewaffen können erweitert werden, PSI-Fähigkeiten werden frei und die Abwehr gegenüber Feuer wird erhöht. PSI: Jede Stufe dieses Talentes hebt die Dauer und Schaden von PSI-Fähigkeiten an.

Jede Stufe dieses Talentes hebt die Dauer und Schaden von PSI-Fähigkeiten an. Batterie: Steigert die verfügbare Energie, die von Klerikern für den Einsatz von PSI-Kräften genutzt wird.

Steigert die verfügbare Energie, die von Klerikern für den Einsatz von PSI-Kräften genutzt wird. Technische Waffen bauen: Ermöglicht das Bauen von Klerikerwaffen an einer Werkbank.

Ermöglicht das Bauen von Klerikerwaffen an einer Werkbank. Ein-Mann-Armee: Ihr verursacht mehr Schaden, wenn ihr ohne Gefährten unterwegs seid.

Ihr verursacht mehr Schaden, wenn ihr ohne Gefährten unterwegs seid. Suggestion: In einigen Gesprächen werden mehr Auswahlmöglichkeiten freigeschaltet, die Einfluss auf das Ergebnis nehmen.

In einigen Gesprächen werden mehr Auswahlmöglichkeiten freigeschaltet, die Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Gesetz der Maschinen: Lässt synthetische Kreaturen und High-Tech besser sichtbar werden.

Lässt synthetische Kreaturen und High-Tech besser sichtbar werden. Reinigung: PSI-Fähigkeit, die alle Effekte von der Spielfigur entfernt.

PSI-Fähigkeit, die alle Effekte von der Spielfigur entfernt. Kraftschild: Energieschirm, der Jax vor Schaden schützt.

Energieschirm, der Jax vor Schaden schützt. Eins mit der Waffe: Erhöht den Schaden durch Distanzwaffen.

Erhöht den Schaden durch Distanzwaffen. Phasenverschiebung: Lässt den Kleriker ein kurzes Stück teleportieren und erschafft gleichzeitig ein Hologramm, um Gegner zu täuschen.

Lässt den Kleriker ein kurzes Stück teleportieren und erschafft gleichzeitig ein Hologramm, um Gegner zu täuschen. Das letzte Gefecht: Wiederbelebt den Charakter mit der Hälfte seiner Lebensenergie.

Wiederbelebt den Charakter mit der Hälfte seiner Lebensenergie. Projektion: Erschafft ein Hologramm, das die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zieht.

Andere Fraktionen: Die Albs

Die Albs sind Menschen, die Elex fast ununterbrochen konsumieren - dadurch sind sie stärker, schneller und widerstandsfähiger als die anderen Völker. Als Folge des Dauerkonsums ist ihre Menschlichkeit verschwunden. Sie haben ihre Seelen und Gefühle verloren, und ihr einziges Streben gilt der Macht über ganz Magalan. Die Hauptstadt findet sich in den kalten Bergen von Xacor. Vor hier aus starten sie ihre Angriffe und Infiltrationsversuche gegen die Kleriker und Berserker.

Die Albs hassen diese beiden Fraktionen wegen deren Standpunkt zu Elex. Die seelenlosen Albs wollen eine aus ihrer Sicht perfekte Welt erschaffen - eine Welt, in der es keinen Platz für Gefühle gibt. Sie sind fast jedem feindlich gesinnt, und obwohl Jax einst einer ihrer höchsten war, findet er sich nun auf ihrer Todesliste wieder. Um ihre Ziele zu erreichen, nutzen die Albs mithilfe des Elex fortschrittliche Technologien und auch magische Kräfte.

Andere Fraktionen: Die Separatisten

Die Separatisten sind rebellische Albs, die Xacor verlassen haben - entweder wegen Differenzen in der Sicht der Dinge oder weil sie aufgrund eines Vergehens flüchten wollen. Albs sind extrem streng und bestrafen schon das geringste Fehlverhalten mit dem Tod. Einige Separatisten versuchen sogar, vom Elex wegzukommen. Sie durchstreifen Magalan in immerwährender Angst und können mitunter nützlich sein, wenn es gegen die Albs geht. Denn auch wenn sie Exilanten sind, haben sie doch immer noch Kenntnisse über die Struktur ihres alten Volkes.