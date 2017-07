Elex - Gameplay-Trailer zeigt die Outlaws-Fraktion

Freitag, 21. Juli 2017 um 09:50

Im Open-World-Rollenspiel Elex wird man sich drei verschiedenen Fraktionen anschließen können. Eine davon pfeift auf die Regeln, schließlich braucht man sich in der postapokalyptischen Welt nichts vormachen: Der Kuchen ist nicht groß genug für jeden.

Wer sind die Outlaws?



Die Outlaws nehmen sich, was sie wollen. Sie glauben an das Recht des Stärkeren und zimmern aus ihrer Beute ein tödliches Arsenal aus Haudrauf-Waffen und Schießeisen. Im Trailer sieht man die Gesetzlosen in Aktion - und bekommt gleichzeitig ein paar handfeste Argumente, warum man sich in der rauen Welt von Elex ihrer Sache anschließen sollte.

