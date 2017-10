Elex - Attribute ohne Wirkung? Feature und kein Bug!

Das erst vor Kurzem erschienene Elex sorgt für Aufregung unter Rollenspiel-Fans: Bei der Charaktererstellung haben Attribute wie Stärke und Geschicklichkeit offenbar keinerlei Auswirkung auf die Kampfkraft unseres Helden.

Wer besonders stark oder intelligent ist, kann lediglich bessere Waffen, Rüstungen oder Zaubersprüche ausrüsten, der zugehörige Nah- oder Fernkampfschaden steigt allerdings auch mit hohen Attributen nicht an. Wie viel Schaden wir austeilen, hängt in Elex ausschließlich von unseren Waffen ab. Auf Reddit und im Elex-Forum stellen deshalb viele Spieler die Frage: Handelt es sich dabei um ein geplantes Feature oder einen Bug?

Wir haben bei Piranha Bytes selbst nachgefragt und können euch verraten, dass die Entwickler das Attribut-System nicht aus Versehen so gestaltet haben.

Laut Bjön Pankratz, dem Chef-Entwickler von Elex, ist größere Langzeitmotivation der Gedanke hinter dem Skillen durch besseren Loot:

"Wir haben uns dazu entschlossen, das Spiel vornehmlich über die Waffen zu tunen, die man findet und sich aufrüsten kann, da es sehr sehr groß ist und wir absolute Werte bei den Gegnern haben. Ein Spiel mit einer so hohen Anzahl an Spielstunden soll sowohl am Anfang als auch noch gegen Ende interessant sein."