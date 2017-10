Elex - Komplettlösung: Alle Guides und Tipps im Überblick

Elex ist endlich erschienen: Die RPG-Hoffnung aus Deutschland (von Piranha Bytes, den Entwicklern der Gothic-Reihe) ist ein Mammut geworden. Ein Open-World-Rollenspiel, das einem die Freiheit gibt, alles zu tun, lässt manch einen Spieler aber auch mit Fragen zurück.

Wenn ihr in einer Quest nicht mehr weiter wisst oder euch fragt, wie das Kampfsystem funktioniert oder die Welt von Elex aufgebaut ist, dann haben wir Abhilfe für euch. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern von gamepressure.com haben wir eine Komplettlösung geschrieben, die in den kommenden Tagen erscheint.

Die einzelnen Teile unserer Komplettlösung findet ihr in der Liste unter diesen Zeilen.

Hinweis: Die Komplettlösung ist noch nicht komplett online und wird in den kommenden Tagen noch um konkrete Quest-Lösungen erweitert.

Im Test der GameStar schneidet Elex richtig gut ab: Dimitry Halley vergibt 85 von 100 Punkten! In seinem Fazit schreibt er:

"Mit tollen Quests und einer noch tolleren Spielwelt wird Elex zum besten Piranha-Bytes-Spiel seit Gothic 2, erbt aber dessen Mängel."

Und auch andere Magazine auf der ganzen Welt sind sich einig: Elex ist einen Blick wert. Bei der Veröffentlichung unserer Komplettlösung hat das RPG auf Metacritc eine Wertung von 74 Punkten. Mehr Reviews und Wertungen haben wir in unserem Pressespiegel zu Elex zusammengefasst.