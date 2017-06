Extinction angekündigt - Actionspiel mit riesigen Bossen, zerstörbarer Umgebung

Extinction wird zwar auf der E3 nur hinter verschlossenen Türen präsentiert, einen kleinen Überblick über das neue Projekt von Iron Galaxy und Maximum Games können hier aber geben. Die Größenverhältnisse klingen durchaus beeindruckend.

Im für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigten Spiel kämpfen die letzten Überreste der Menschheit gegen die Ravenii, riesige Oger, die die Menschen schon einmal fast ausgerottet haben (ein bisschen wie im Anime Attack on Titan also). Unsere letzte Hoffnung sind die sogenannten Sentinels, speziell trainierte Krieger, die sich als einzige den gewaltigen Monstern stellen können. Natürlich ist das im Spiel unsere Jobbeschreibung, wenn wir in die Rolle des Soldaten Avil schlüpfen.

Wie Attack on Titan

Ziel der Kampagne ist es, die letzten Siedlungen zu beschützen und besagte Kreaturen zu erledigen. Das Kampfsystem soll dabei skillbasiert und sehr strategisch ablaufen: Wir können unsere Feinde entwaffnen und ihnen sogar Körperteile abschlagen. Ähnlich wie im oben genannten Anime setzen wir auf Schnelligkeit, können uns dank »Wall Runs« in die Höhe katapultieren oder Luftmanöver mithilfe unserer Peitsche absolvieren. Neben den Ogern müssen wir uns zudem noch mit ihren kleineren Gehilfen herumschlagen, die uns in Horden angreifen.

Versprochen werden zerstörbare und abwechslungsreiche Landschaften, in denen die Gefechte stattfinden, ebenso wie eine tiefgründige Story-Kampagne samt dynamischer Nebenmissionen. Einen Multiplayer-Modus wird es nicht geben, wir können uns aber selbst Schlachtszenarien zusammenstellen und gegen die Highscores anderer Spieler antreten oder uns einem Horde-Modus einem nicht enden wollenden Schwall an Ogern und Untergebenen stellen.

Ihrer potenziellen Auslöschung in Extinction kann sich die Menschheit dann im ersten Quartal 2018 stellen, einen konkreten Release-Termin gibt es bislang noch nicht.