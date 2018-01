Iron Galaxy befindet sich in den letzten Zügen der Entwicklung von Extinction. Das Actionspiel, in welchem ihr als Held Avil die Ravenii bekämpft, gigantische Oger, hat nun auch einen Veröffentlichungstermin erhalten. Am 10. April 2018 wird der Titel für PC, PlayStatiion 4 und Xbox One erscheinen. Iron Galaxy hat auch einen Season-Pass bestätigt, dessen Inhalte aber noch nicht feststehen.

Wem Iron Galaxy nichts sagt: Das Studio hat auch den neuesten Ableger des Kampfspiels Killer Instinct (Season 2 und 3) für den PC und die Xbox One entwickelt. Für Extinction verspricht man nun die gleiche Kontrolle wie bei einem Beat'em-Up, jedoch in einer weitläufigen 3D-Umgebung. Die Ravenii bekämpft man unter anderem, indem man auf sie steigt und sie Stück für Stück mit dem Schwert traktiert.

Attack on Titan lässt grüßen

Mehr zum Spiel selbst könnt ihr in unserem Preview-Video unter der News und in der Spielvorstellung erfahren. Held Avil ist der Einzige, der zwischen den riesigen Ogern und der Auslöschung der Menschheit steht. Er ist in der Lage vernichtende und präzise Angriffe durchzuführen und sich mithilfe seiner Peitsche in die Luft zu katapultieren, um einen Totalangriff auf die monströsen Bestien zu starten.

Das Spiel kommt als reguläre Edition (60 Euro) und als Deluxe (70 Euro). Letztere beinhaltet das Recht auf alle künftigen DLC-Packs, ohne weitere Zahlung. Der Season Pass kann für 15 Euro erworben werden.