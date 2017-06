Far Cry 5, Fallout 4 & Dark Souls - Demaker zeigt, wie die Spiele 1998 ausgesehen hätten

Welche Sprünge Spielgrafik, vor allem im 3D-Bereich, über die letzten 20 Jahre gemacht hat, weiß jeder aktive Spieler, der ab und zu einen Retrotitel spielt. Aber haben Sie sich mal überlegt, wie aktuelle Spiele ausgesehen hätten, wären sie vor 20 Jahren auf den Markt gekommen und müssten mit der Leistung einer 3dfx-Grafikkarte oder dem begrenzten Polygoncount einer Playstation 1 auskommen?

Sogenannte Demaker fragen sich diese Fragen nicht nur, sie visualisieren sie sogar und bauen kurze Demos, Pixelbilder oder gar echte 3D-Animationen, um diesen Look »von früher« auf aktuelle Titel zu münzen.

So auch der YouTuber 98Demake, der sich - wie der Name schon vermuten lässt, auf das Jahr 98 spezialisiert: der Inbegriff der Playstation-1-Ära. Und genau so sehen seine Demakes auch auf. Inklusive einer kurzen Aufnahme im VHS-Stil mit Bildfehlern und geringer Auflösung und den klobigen, dicken CD-Hüllen der ersten Sony-Konsole gibt der Videokünstler einen sehr glaubhaften Eindruck davon, wie das jeweilige Spiel ausgesehen hätte, wäre es 1998 auf den Markt gekommen.

Zum Beispiel Dark Souls:

Oder einer unserer Favoriten: Fallout 4 im 98er-Low-Poly-Look:

Sein neuestes Werk stellt den aktuellen Trailer des frisch angekündigten Far Cry 5 nach - natürlich nur echt mit dem alten, damals aktuellen Ubisoft-Logo:

Zum Vergleich sehen Sie hier noch einmal das Original des Far-Cry-5-Trailers:

Mehr zum spannenden Thema Demakes erfahren Sie in übrigens in unserem aktuellen Plus-Report:

Die wunderbare Welt der Demakes - Aus Neu mach Alt