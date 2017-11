14 Jahre nachdem das deutsche Entwicklerstudio Crytek die Shooter-Serie Far Cry ins Leben gerufen hat, wird erneut ein deutsches Team an dem Open-World-Abenteuer mitwirken: Ubisoft Blue Byte wird Anfang 2018 ein neues Studio in Berlin Charlottenburg eröffnen und Far Cry damit nach Hause bringen.

Das Berliner Studio soll zunächst 15 Mitarbeiter aufnehmen, bis Ende 2018 allerdings bereits Platz für 50 Entwickler bieten und in den nächsten Jahren weiter wachsen. Der deutsche Ubisoft-Ableger Blue Byte hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und bereits eine Zweigstelle in Mainz. Bislang war die Firma vor allem an Spielen der Aufbau-Strategie-Serien Die Siedler und Anno beteiligt, das Berliner Studio soll nun allerdings auch an Far Cry mitarbeiten.

We are proud to announce that our brand new studio in Berlin will begin operating in early 2018! Head of Ubisoft Berlin is going to be studio manager Istvan Tajnay. The new studio will collaborate on big Ubisoft brands, starting with the award-winning Far Cry series. pic.twitter.com/6lqKRiSnaZ — Ubisoft Blue Byte (@UbisoftBlueByte) November 16, 2017

Ubisoft hat noch mehr Expansionspläne angekündigt: Auch in Schweden, Frankreich und in Quebec sollen neue Studios entstehen. Wie stark das Berliner Studio in Zukunft wachsen wird, liege laut Benedikt Grindel, dem Managing Director von Blue Byte, auch an der politischen Entwicklung in Deutschland ab.

»Wir sehen in Deutschland generell ein hohes Potenzial für die Entwicklung von AAA-Spielen«, so Grindel gegenüber der dpa. Die Politik hätte großes Interesse an der Games-Branche entwickelt und »die Games-Ausbildung konnte vor allem im Hochschulsektor international aufholen.« Allerdings dürfe Deutschland nicht den Anschluss verlieren, »dazu gehört in Sachen Förderung mit Länder wie Frankreich oder England nachzuziehen.«

