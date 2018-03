Far Cry 5 - Spielzeit bekannt: So lange braucht ihr zum Beenden der Story

Für den kommenden Open World-Shooter Far Cry 5 solltet ihr laut Ubisoft eine größere Schippe Zeit einplanen. Executive Producer Dan Hay hat gegenüber GameSpot die Spielzeit der Story verraten.

"Gute Spieler" würde die Kampagne von Far Cry 5 in etwa 25 Stunden durch haben. Hays Angaben basieren auf Playtests, durch die Ubisoft Spieler vorab gejagt hat. Einige hätten sich allerdings von Nebenaktivitäten wie Angeln oder Jagen von den Story-Missionen ablenken lassen, was die Spielzeit natürlich streckt.

Story länger als Far Cry 4 & Far Cry Primal

Halten wir uns an Hays Angaben fest, dann ist die Story von Far Cry 5 um einiges länger als die der Vorgänger. Der Seite How Long to Beat zufolge verschlingt die Kampagne von Far Cry Primal durchschnittlich 14 Spielstunden, während Spieler für die Story von Far Cry 4 durchschnittlich 17 Stunden brauchen. Beide Angaben beziehen sich nur auf die Story.

Die Spiellänge von Far Cry 5 hängt allerdings letztendlich vom individuellen Spielstil ab. Wie die alten Far Cry-Teile wirft uns auch der neueste Ableger in eine riesige Open World voller Nebenmissionen und Aktivitäten. Wer optionale Aufgaben außen vor lässt und durch die Kampagne hetzt, sieht eben schneller die Credits als die Spieler, die sich Zeit in der Spielwelt lassen. Hierzu Hay:

"Wir sehen Leute, die in die Spielwelt hüpfen und vier oder fünf Stunden alleine nur mit Angeln oder Jagen verbringen. Oder sie tun einfach Dinge, auf die wir nicht wirklich vorbereitet waren. Es kommt also wirklich darauf an, wie ihr spielt."

Mehr zur Spiellänge und zum Umfang des kommenden Shooters werden wir in unserem Test sagen können, mit dem ihr in Kürze rechnen könnt. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, Xbox One und PS4.