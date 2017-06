FIFA 17 EA TOTS - Das ist das ultimative Team of the Season

Das ultimative Team of the Season in FIFA 17 ist da! EA Sports hat die 23 Spieler veröffentlicht, die im EA TOTS stehen und vom 23. bis zum 30. Juli in Kartensets erhältlich sind.

In den Teams of the Season wurden aus allen Ligen die besten Spieler der Saison 2016/2017 mit extrem starken blauen Spezial-Karten gewürdigt. Zum Abschluss gibt es nun im im EA TOTS noch einmal eine Auswahl der Besten der Besten aus allen Ligen.

Mehr dazu: Alle Infos zum Team of the Season

Im letzten Team der Saison von FIFA 17 steht kein einziger Spieler mit einer Wertung unter 91. Die absoluten Highlights sind aber dennoch Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die beide auf ein »in-Form«-Rating von 99 kommen. Aus dem Team of the Season der Bundesliga haben es immerhin fünf Spieler ins EA TOTS geschafft: Robert Lewandowski (98), Manuel Neuer (97) und Arjen Robben (95) von den Bayern, Pierre-Emerick Aubameyang (95) von Borussia Dortmund und Naby Keita (92) von RB Leipzig.

Das ist das ultimative Team der Saison von EA

Startelf:

Torwart: David de Gea (Manchester United) - 90 -> 95

IV: Sergio Ramos (Real Madrid) - 89 -> 96

IV: Thiago Silva (Paris Saint-Germain) - 89 -> 95

IV: Giorgio Chiellini (Juventus Turin) - 83 -> 96

ZM: Toni Kroos (Real Madrid) - 88 -> 94

ZM: N'Golo Kanté (FC Chelsea) - 83 -> 92

ZOM: Radja Nainggolan (AS Rom) - 85 -> 94

RF: Lionel Messi (FC Barcelona) - 93 -> 99

LF: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 94 -> 99

ST: Luis Suarez (FC Barcelona) - 92 -> 97

ST: Robert Lewandowski (FC Bayern München) - 90 -> 98

Auswechselspieler:

Torwart: Manuel Neuer (FC Bayern München) - 92 -> 97

LV: Marcelo (Real Madrid) - 86 -> 92

ZM: Marek Hamsik (SSC Neapel) - 85 -> 94

ZOM: Dele Alli (Tottenham Hotspurs) - 82 -> 91

LF: Eden Hazard (FC Chelsea) - 89 -> 98

ST: Romelu Lukaku (FC Everton) - 84 -> 94

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) - 87 -> 95

Reserve:

ZM: Naby Keita (RB Leipzig) - 78 -> 92

RM: Arjen Robben (FC Bayern München) - 87 -> 95

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspurs) - 85 -> 94

ST: Dries Mertens (SSC Neapel) - 85 -> 95

ST: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) - 85 -> 95

